Ji ber berfê li 56 bajaran perwerdehî hat rawestandin

Li gelek bajarên Tirkiyeyê berf dibare û jiyana rojana bi neyînî bandor dike. Ji ber barîna berfa zêde li 56 bajaran dibistan hatin girtin.
Bajarên ku perwerde bi temamî lê hatine rawestandin ev in:
Erzîrom, Nigde, Karabuk, Erdexan, Dêrsim, Çewlîk, Wan, Amed, Semsûr, Sêrt, Mereş, Tokat, Êlih, Bartin, Zonguldak, Sêwas, Agirî, Yozgat, Çorum, Mûş, Duzce, Bolu, Dîlok, Qers, Amasya, Meletî, Colemêrg, Şirnex, Xarp3et, Mêrdîn, Gumuşhane, Riha, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyon, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bedlîs, Bursa, Kırşehir, Idir, Erzingan, Kutahya, Rize, Ordu, Nevşehir û Edene.
Her weha li Stenbolê jî li 5 navçeyan dibistan ji ber berfê hatin girtin.
Navçeyên ku perwerde lê hatine rawestandin ev in:
Şile, Sariyer, Beykoz, Kagithane û Beşiktaş
(NÖ/AY)