NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.01.2026 10:06 2 Çile 2026 10:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.01.2026 10:08 2 Çile 2026 10:08
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Ji ber berfê li 56 bajaran perwerdehî hat rawestandin

Li gelek bajarên Tirkiyeyê berf dibare û jiyana rojana bi neyînî bandor dike. Ji ber berfê li 50 bajaran bi temamî û li 6 bajaran jî bi qismî perwerde hat rawestandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Ji ber berfê li 56 bajaran perwerdehî hat rawestandin

Li gelek bajarên Tirkiyeyê berf dibare û jiyana rojana bi neyînî bandor dike. Ji ber barîna berfa zêde li 56 bajaran dibistan hatin girtin.

Bajarên ku perwerde bi temamî lê hatine rawestandin ev in:

Erzîrom, Nigde, Karabuk, Erdexan, Dêrsim, Çewlîk, Wan, Amed, Semsûr, Sêrt, Mereş, Tokat, Êlih, Bartin, Zonguldak, Sêwas, Agirî, Yozgat, Çorum, Mûş, Duzce, Bolu, Dîlok, Qers, Amasya, Meletî, Colemêrg, Şirnex, Xarp3et, Mêrdîn, Gumuşhane, Riha, Trabzon, Samsun, Karaman, Kayseri, Afyon, Sakarya, Bayburt, Giresun, Kilis, Bedlîs, Bursa, Kırşehir, Idir, Erzingan, Kutahya, Rize, Ordu, Nevşehir û Edene.

Her weha li Stenbolê jî li 5 navçeyan dibistan ji ber berfê hatin girtin.

Navçeyên ku perwerde lê hatine rawestandin ev in:

Şile, Sariyer, Beykoz, Kagithane û Beşiktaş

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berf barîna berfa zêde perwerdehî
