Ji Bahçelî daxuyaniya 'pêvajoyê': Ev bûye polîtîkayeke dewletê

Serokê Giştî yê Partiya Tevgera Neteweperest (MHP) Devlet Bahçelî, di civîna koma partiya xwe ya li Parlamentoyê de têkildarî rojevê û çekdanîna PKKyê axivî.

Bahçelî destnîşan kir ku yek ji pirsgirêkên herî giran û wekî barê li ser milên me ku ji pêşerojê maye teror e.

Çekdanîna PKKyê û radestkirina çekan a li bakurê Îraqê di bin çavdêriya MÎTê de êdî tenê meseleya demê ye. Tirkiye bi dersên ku ji duh wergirtine, di qonaxa derbasbûna paşerojeke aram û ewle de ye.

Her weha Bahçelî diyar kir û got,

“Ji bo kesên ku ji 'Tirkiyeya bêteror' aciz in ku ji me re bibêjin 'alîkar' û buxtanan li me bikin, ev pîsatî û kirêtiyeke wisa ye ku bi bêedebiyê jî nayê pênasekirin. Ez dixwazim bi biryardarî diyar bikim ku ew kesên me nas nakin, yên ku berê bi tesadufî ketibûn nav me û îro nikarin li ser Tirkbûnê, welatparêziyê, ne jî neteweperweriya Tirkiyeyê de aqil bidin me û ez dixwazim bibêjim ku rabirdûya wan a siyasî û fikrî têra vê yekê nake. Her kes bila li karê xwe binêre, dumenên xwe bizivirîne, bila rola pîlingên kartonî jî bilîzin. Evîna me Tirkiye ye, şerefa endamtiya me neteweya Tirk e û armanca me ya Tirkiyeya bêteror jî dê di sedsala nû de bibe hêza bilindbûna me, aşitî û biratiya me.”