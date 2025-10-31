TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 31 Cotmeh 2025 16:12
 ~ Nûkirina Dawî: 31 Cotmeh 2025 16:15
1 xulek Xwendin

Ji 110 kesên ku di doza Saraçhaneyê de dihatin darizandin jê 109 beraet kirin

Ji bo girtina Ekrem Îmamoglû protesto bikin li Saraçxaneyê çalakî pêk hatibûn û gelek ciwan û xwendekar beşdarî wan çalakiyan bûbûn û hatibûn desteserkirin. Di doza Saraçxaneyê de biryara “beraet”ê derket.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bi girtina Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû re li Saraçxaneya Stenbolê xwepêşandanan dest pê kiribûn. Di xwepêşandanan de gelek kes hatibûn desteserkirin ango doz li hatibûn vekirin. Ji 110 kesên ku di doza Saraçhaneyê de dihatin darizandin jê 109 beraet kirin.

Doza Saraçxaneyê ku 110 kes ji ber tevlî çalakiyan bûne û doz li wan hatiye vekirin, îro li 61emîn Dadgehê Cezê û Esliyeyê pêk hat.

Piştî bidawîbûna parastinan, dadgehê biryara beraeta 109 kesan da.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Saraçhane Ekrem Îmamoglu
