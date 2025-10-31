Bi girtina Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû re li Saraçxaneya Stenbolê xwepêşandanan dest pê kiribûn. Di xwepêşandanan de gelek kes hatibûn desteserkirin ango doz li hatibûn vekirin. Ji 110 kesên ku di doza Saraçhaneyê de dihatin darizandin jê 109 beraet kirin.
Doza Saraçhaneyê: Dosyayên 12 kesên ku di nav wan de rojnameger jî hene hatin cûdakirin
18 Nîsan 2025
Doza Saraçxaneyê ku 110 kes ji ber tevlî çalakiyan bûne û doz li wan hatiye vekirin, îro li 61emîn Dadgehê Cezê û Esliyeyê pêk hat.
Piştî bidawîbûna parastinan, dadgehê biryara beraeta 109 kesan da.
7 kesên ku li Saraçhaneyê hatibûn desteserkirin, hatin girtin
3 Tîrmeh 2025
