Jetz.space’in başlangıç edisyonu yayında: Güzel Yeni Dünya

Sanatsal ifade ve yaratıcı aktivizm kesişiminde çalışan Jetz Kolektif'in görsel sanatlar, bilim ve sivil toplumun yaratıcı yöntemlerini buluşturmak için kurduğu jetz.space 6 Haziran 2024'te yayına başladı.

Çevrimiçi sunulan başlangıç edisyonu Güzel Yeni Dünya, ekoloji, ekonomi, toplumsal hafıza, barınma adaleti ve yapay zekâ gibi başlıklar öne sürüyor. Toplumsal ve ekolojik sorunları tartışan, onların çözüm yollarını andıran üretimleri bir araya getiriyor ve “Neredeyiz, Nereye doğru?” sorularına yanıt arıyor.

Başlangıç edisyonu, sanatçılar; Florenza Deniz İncirli, Genco Gülan, Kadir Kayserilioğlu, Gökçe Yiğitel, Deniz Yılmazlar, Selçuk Kale, Nefrin Tokyay ve Zeynep Gönen'in üretimlerini, matematikçi ve akademisyenler; Alp Bassa, Özer Öztürk, Sibel Şahin, Tınaz Ekim, Kağan Kurşungöz ve Mustafa Topkara'nın ürettiği bir yazı serisini, Prof Dr. Seda Keskin Avcı, Defne Üçer Şaylan ve Aleksei Ustimenko ile söyleşileri ayrıca, Ari P. Büyüktaş, Dijan Özkurt ve Sema Semih yürütücülüğünde gerçekleşecek topluluk çalışmalarını kapsıyor.

Güzel Yeni Dünya, 26 Ekim-3 Aralık 2024 tarihleri arasında üç topluluk çalışmasıyla genişleyecek. Çevrimiçi gerçekleşecek oturumlar sanat tarihi, tarih yazımı, teknoloji ve toplumsal hafızaya odaklanıyor.

Hangi yaşam değerli?

Hafıza Ekonomisi atölyesi resmi tarih yazımını, onu şekillendiren iktidar mekanizmaları ve stratejilerle birlikte ele alıyor. Aktivist ve araştırmacı Sema Semih tarafından yürütülecek çalışma, toplumsal hafızanın sınır ve olanaklarını araştırıyor. Etkinlik 26 Ekim tarihinde saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Akademisyen Dijan Özkurt’un üç bölümlük ders performans serisi Çarkların Dansı, mekanik saatlerin toplumsal açılımlarını irdeliyor. Çarkların Dansı, 30 Ekim, 6 Kasım ve 26 Kasım, saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Aktivist, yazar, araştırmacı Ari P. Büyüktaş, Hayali Arşivler başlıklı deneysel araştırma serisinde, queer ortaklıklara ve sanat tarihine odaklanıyor. Etkinlik, 4 Kasım, 14 Kasım, 21 Kasım ve 3 Aralık, saat 19.30’da çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Topluluk çalışmaları sanatçı, araştırmacı, aktivistlerin ve diğer ilgili üreticilerin katılımına açık ve ücretsiz, her oturuma katılım ise 40 kişiyle sınırlı.

Katılım formuna erişmek için tıklayın.