Jeremy Corbyn’den İngiltere Hükümetine: Suriye’de Kürtler tehdit altında

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Islington North Bağımsız Milletvekili olarak görev yapan Jeremy Corbyn, Suriye’deki Kürt halkının içinde bulunduğu ağır tabloya dikkat çekerek İngiltere hükümetine çağrıda bulundu. Corbyn, Dışişleri Bakanı’na gönderdiği mektupta, artan çatışmaların yeni bir insani felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

SDG: "Bugün onur günüdür"

Corbyn, X'teki paylaşımında Suriye hükümet güçleri ile Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan ateşkesin yalnızca bir gün sonra bozulduğunu hatırlattı.

Ateşkes öncesinde yürütülen yoğun askerî operasyonların Kürt güçlerini Halep’teki iki mahalleden çıkmaya zorladığını belirten Corbyn, bu süreçte 155 binden fazla sivilin yerinden edildiğini vurguladı. Corbyn’e göre çatışmaların yeniden tırmanması, daha fazla ölüm, yıkım ve zorla göç riskini beraberinde getiriyor.

Seçim bölgesinde yoğun bir Kürt nüfusun yaşadığını hatırlatan Corbyn, bölgedeki Kürt toplumu başta olmak üzere çok sayıda kişinin Suriye’deki gelişmeler karşısında derin endişe duyduğunu ifade etti. Corbyn, yaşananların ciddiyetine rağmen Kürt halkının maruz kaldığı trajedinin İngiliz medyasında yeterince yer bulmadığını da kaydetti.

Mektupta, Suriye hükümet güçlerinin Türkiye ile koordinasyon hâlinde elde ettiği son askerî kazanımların, ülkede iç savaş ihtimalini yeniden güçlendirdiği vurgulandı. Corbyn, bu gelişmelerin aynı zamanda azınlık gruplarına yönelik baskı ve zulüm riskini artırdığına dikkat çekti. İnsan hakları örgütlerinin keyfî tutuklamalar, zorla kaybetmeler, yargısız infazlar, sivillere yönelik misillemeler ve sivil altyapıya dönük saldırılar konusunda ciddi uyarılar yaptığı hatırlatıldı.

Jeremy Corbyn, Kürt halkının uzun süredir kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakıldığını belirtti. Dünya genelinde sayıları yaklaşık 40 milyonu bulan Kürtlerin, tanınmış bir devlete sahip olmayan en büyük etnik topluluklardan biri olduğunu vurgulayan Corbyn, yıllardır Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını, demokrasiyi ve özgürlüğü savunduğunu ifade etti. Corbyn, Suriye, Irak, İran ve Türkiye başta olmak üzere bölgedeki Kürt halklarının kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Dört talep

Corbyn, mektubunda Birleşik Krallık hükümetinden somut adımlar atmasını istedi. Buna göre İngiltere’nin;

·Suriye makamları ile Kürt temsilciler arasında derhal ateşkesi hedefleyen kapsayıcı müzakereleri desteklemesi,

·Siviller ve azınlıklar için misillemelere ve zorla yerinden edilmeye karşı güçlü koruma mekanizmaları talep etmesi,

·Kürt kimliğinin, dilinin ve yerel özyönetimin anayasal olarak tanınmasını savunması,

·Ateşkes sürecini denetleyecek ve insan hakları ihlallerini belgeleyebilecek bağımsız izleme mekanizmalarını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Corbyn, on yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından tüm Suriyelilerin kalıcı bir barışı hak ettiğini vurgulayarak, Birleşik Krallık hükümetini daha fazla can kaybını önlemek, uluslararası hukuku korumak ve adalet, eşitlik ve siyasal kapsayıcılığa dayalı bir barış süreci için aktif sorumluluk almaya çağırdı.

