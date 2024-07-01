Jeremy Corbyn, kapısını kendisine kapatan İşçi Partisi'ne karşı seçime giriyor

İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, Birleşik Krallık erken seçimlerinde kendi partisine karşı yarışacak.

Yerine geçen Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nden aday olmasını yasakladığı emektar sosyalist milletvekili, Cuma günü 4 Temmuz seçimlerinde her seçim İşçi Partisi adayı olarak parlamentoya seçildiği Londra'nın Islington North seçim bölgesinden bu kez bağımsız aday olacağını doğruladı.

"Haklarımızı savunacağız"

Cuma günü yayımladığı bir video klipte Corbyn şöyle seslendi: “Demokrasiye inanıyorum. Siyasi partilerimizin demokratik olmasını istiyorum ama Islington North İşçi Partisi üyelerinin kendi adaylarını seçme hakları engellendi.

“Ayağa kalkmalı ve artık buna katlanmayacağımızı söylemeliyiz. Haklarımızı savunacağız.”

Corbyn solculuğu önüne

dikilen iftira barikatları

Corbyn, 2015'ten 2020'ye kadar İşçi Partisi'nin lideri olarak girdiği iki seçimde partisini sola çekti. Parti üyelerinin sayısı hızla arttı ancak İşçi Partisi'nin 1935'ten bu yana aldığı en kötü seçim sonuçları da Corbyn'in başkanlık döneminde alındı.

Corbyn Britanya eşitlik gözlemcisinin partideki antisemitizm iddialarını araştıran bir raporuna verdiği yanıt gerekçe gösterilerek Ekim 2020'de halefi Starmer tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Raporda Corbyn yönetiminin "Yahudi karşıtı taciz" şikayetlerini ele alma biçiminde "ciddi tutarsızlıklar" olduğu tespit edildi.

Raporun açıklanması sonrasında konuşan Corbyn, "sorunun boyutunun" siyasal muhalifleri ve medya tarafından "önemli ölçüde abartıldığını" söyledi ve ısrarla ekibinin "her zaman ırkçılığın her türünü ortadan kaldırmaya kararlı" olduğunu vurguladı.

Starmer'in vefasızlığı

Bu gerekçeyle İşçi Partisi'nden uzaklaştırılma kararı Kasım 2020'de kaldırıldı. Ancak Starmer, onu milletvekili olduğu halde parlamento grubuna yeniden almayı reddetti. Başkanlığı sırasında Corbyn'in Gölge Kabinesinde Gölge Brexit Sekreteri olarak görevlendirmiş olduğu Starmer, partiyi Corbyn'in liderliğinden büyük bir baskı uygulayarak uzaklaştırdı ve parti Ulusal Yürütme Komitesi önceki başkanın İşçi Partisi adayı olmasını yasakladı.

Corbyn 2019'da partisinin uğradığı ezici yenilgiye karşın 26 bini aşan oyla en yakın rakibini geride bırakarak North Islington seçim çevresini temsil hakkını elde etmişti.

"Eşi görülmemiş bir sadakat çizgisi"

Jeremy Corbyn, “İşçi Partisi'ni her zaman destekleyen ve aslında İşçi Partisi üyesi olan insanlar, bu bölgenin milletvekili olarak her zaman sahip olduğum ilkeler doğrultusunda Kuzey Islington halkını temsil etmek ve onlara hizmet etmek için burada olduğumu umarım anlayacaklardır." dedi

“Bu, üzerimize pek çok şeyin atıldığı bir kampanya olacak. Buna hazırım. Herkesin buna hazır olduğunu biliyorum."

New Statesman'den Freddie Hayward mayısta Corbyn ile seçim bölgesi çevresinde yaptığı geziler ve söyleşilerden sonra yazdığı makalede şöyle diyordu: "Corbyn önümüzdeki beş hafta boyunca birçok destekçinin kapısını çalabilir. Ekibi, Cumartesi günü Hull'dan bir kamyon şoförünün kendisine destek vermek için geldiğini söylüyor. Elbette sadece bir kişi. Ancak Corbyn hiç kuşku yok ki eşi görülmemiş bir sadakat çizgisine ilham veriyor; belki de kazanmaya yetecek kadar..."

Perşembe günü, bu soru da karşılığını bulacak.

(AEK)