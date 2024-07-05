Jeremy Corbyn, hem Muhafazakarları hem İşçi Partisi liderliğini yendi

On yıllardır seçim çevresini Birleşik Krallık parlamentosunda temsil eden Jeremy Corbyn, bağımsız aday olarak girmek zorunda bırakıldığı seçimi bir kez daha kazandı. Partinin Starmer'dan önceki başkanı olan Corbyn Kuzey Islington'da İşçi Partisi adayı Praful Nargund'u 7 binin üzerinde farkla geçti.

Corbyn Kuzey Islington'daki sonucu, "yeni hükümete, muhalefeti bedelini ödemeden ezemeyeceği yolunda bir uyarı" olarak değerlendirdi. "Eşitlik, adalet ve barış fikirleri ebedidir.”

Starmer'ın zulmü

Starmer'ın yol göstericiliğindeki İşçi Partisi merkezi, parti yapılarında ve kurumsal medyada yıllarca kendisine karşı yürütülen kampanyanın ardından Jerermy Corbyn'in bu seçimde parti adayı olmasını engellemişti. Sol yönelimlerini açıkça ifade eden diğer İşçi Partililer gibi Corbyn de, halktan geniş destek görmesine karşın, partinin lideri olarak görev yaptığı süre boyunca politikaları dolayısıyla büyük baskı ve saldırılara göğüs germek zorunda kalmıştı.

Corbyn'in demecinde sözünü ettiği "yeni hükümet" kurulacak İşçi Partisi hükümetini ima ediyor. Keir Starmer, partinin 412 sandalye kazanarak tarihteki en büyük seçim zaferlerinden birini elde etmesi ertesinde yeni başbakan olmaya hazırlanıyor. 15 yıldır iktidarda olan Muhafazakarlar ise ancak 121 sandalyeye ulaşabildi. Bu sonuçlar, hayat pahalılığı krizi, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) de dahil olmak üzere kamu hizmetlerindeki yetersizlikler gibi önemli konuları çözemeyen eski başbakan Rishi Sunak ve partisinin seçmenlerce cezalandırılacaklarını öngören seçim öncesi anketlerle uyumlu.

Birleşik Krallık 4 Temmuz genel seçimleri kesin olmayan gayri resmi sonuçları (Kaynak: BBC)

İşçi Partisi de Filistin siyaseti

nedeniyle cezalandırıldı

Seçim gecesi, zafer kazanan İşçi Partisi için de kimi sürprizlerle kapandı. Parti, Islington North'un yanı sıra çeşitli seçim bölgelerinde açıkça Filistinin tarafını tutan bağımsız adaylara karşı kaybetti. Starmer'ın İsrail'in geçtiğimiz ekimden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını onaylayan tutumu ve savaşın başlangıcında kararlı bir ateşkes çağrısını benimseme konusundaki isteksizliği, İşçi Partili seçmenlerin önemli bir bölümünü yabancılaştırdı. Muhafazakar iktidarı devirmeye yönelik arzularına karşın binlerce seçmen, gelecek İşçi Partisi hükümetinden İsrail'e verdiği destek de dahil uluslararası ittifaklarının hesabını soracaklarını açıkça dillendirdiler.

Parlamentoda dört sandalye kazanan Yeşiller Partisi ve kampanyaya son dakikada katılmasına rağmen aynı sayıda temsilci elde eden Nigel Farage'ın sağcı "İngiltere'de Reform" partisi de seçimden kazançlı çıktı. Liberal Demokratlar temsilci sayılarını 70'in üzerine çıkarırken, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) son seçime göre 37 sandalye kaybetti ve parlamentoda yalnızca 9 sandalyesini koruyabildi.

Starmer'ın kuşku yaratan politikaları

Muhafazakar Parti'nin iktidardan uzaklaştırılması Birleşik Krallıkta önemli bir rahatlama sağlamasına karşın pek çok seçmen Starmer'ın yeni kabinesinin ne getirebileceği konusunda kararsız. İşçi Partisi'nin sağlık gibi temel hizmetlerin sürekli metalaştırılmasını da kapsayan seçim bildirgesi solda yaygın olarak Muhafazakarların yürüdüğü yoldan kararlı bir kopuş ortaya koymakta yetersiz görülüyor.

Corbyn: "İşçi Partisi'nin seçim bildirgesi zayıf"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Corbyn, İşçi Partisi seçim bildirgesini "en hafif deyimle zayıf" olarak niteledi ve halkın taleplerinin büyüklüğünü vurguladı.

İşçi Partisi'nin önerileri ülkeyi Muhafazakarların soktuğu çıkmazdan kurtarmak için yetersiz olsa da Corbyn ve büyük olasılıkla yeniden İşçi Partisi milletvekili seçilecek olan Diane Abbott gibi ilerici seslerin varlığı yeni hükümetin kararlarından sorumlu tutulabilmesinin güvencesi olarak görülüyor.

Corbyn seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bu gece Islington North'ta alınan sonuçlar bize çoğunluğun çıkarlarını azınlığın çıkarlarının önüne koyan farklı bir geleceğin mümkün olabileceğine ilişkin bir fikir veriyor" dedi. "Bu gece kutlama yapıyoruz. Yarın örgütleneceğiz. Yarattığımız enerji boşa gitmeyecek."

(AEK)