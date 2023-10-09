Jeremy Corbyn: Barışa ulaşmanın tek yolu, İsrail'in işgalini sona erdirmektir

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının üç gün önce İsrail’e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan çatışmalar devam ederken, Jeremy Corbyn'den Filistin'e destek geldi.

İngiltere'de ana muhalefet İşçi Partisi'nin eski lideri ve Avam Kamarası üyesi Jeremy Corbyn, X hesabında yaptığı açıklamada, "İsrail ve Filistin'de meydana gelen olaylar son derece endişe vericidir" dedi.

Corbyn: Bir çıkış yoluna ihtiyacımız var

Ateşkes çağrısında bulunan Corbyn, "Gerilimin acilen düşürülmesine ihtiyacımız var. Bu trajik şiddet döngüsünden bir çıkış yoluna ihtiyacımız var: adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolu işgali sona erdirmektir" ifadelerini kullandı.

Açıklaması sonrası Muhafazakar Parti yetkililerin eleştirilerinin hedefi olan Corbyn, İşçi Partisi'nin dün (8 Ekim) gece düzenlenen bir etkinliğinde sözlerinin arkasında durdu:

"Filistin'deki mevcut durum korkunç"

"Dünyanın herhangi bir yerindeki şiddet eylemlerini kınamakla yetinemezsiniz. Sebeplere de bakıyorsunuz, savaşların sebeplerine bakıyorsunuz... Yemen'de, Ukrayna'da ve İsrail ve Filistin'deki mevcut korkunç durum. Bence bunu sona erdirmenin yolu İsrail'in Filistin'deki işgalini sona erdirmektir."

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim'de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı. İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı. İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 700'den fazla İsrailli hayatını kaybederken, yaralı sayısı da 2382'ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu en az 493 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2751 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

(NT)