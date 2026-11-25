ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang'ın Nvidia'ya CEO olarak geri dönmesiyle 15 milyon dolar kar etmiş olabilir.

Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang’ın Trump’ın girişimleri sonucunda yeniden CEO’luk görevine getirilmesinin ardından şirketin hisseleri 23 Kasım Pazartesi günü yüzde 31,5 değer kazandı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 950 milyar dolar arttı.

Financial Times’ın (FT), Trump’ın ABD Hükümet Etik Ofisine sunduğu mali bildirimler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ABD Başkanı’nın Nvidia hisselerinin değeri bir günde 1,3 milyon ila 15 milyon dolar arasında arttı.

Trump, pazartesi günü CNBC’ye yaptığı açıklamada Nvidia yönetim kuruluyla görüştüğünü doğruladı:

“Onlarla konuştum, şöyle söyleyeyim. Onları ikna ettim. Anlaşmayı ben sağladım.”

370 bin hissesi var

Trump’ın kamuoyuna açıklanan son mali bildirimlerine göre, ABD Başkanı’nın 30 Eylül itibarıyla Nvidia’da 370 bine kadar hissesi bulunuyordu.

Ancak bildirimlerde hisse alım ve satımlarının kesin tutarlarının yer almaması ve ekim ile kasım aylarındaki işlemlerin henüz açıklanmamış olması nedeniyle Trump’ın kazancının boyutu kesin olarak belirlenemiyor.

BBC’nin Trump’ın son iki yıldaki mali bildirimleri üzerinden yaptığı incelemeye göre ise ABD Başkanı, 23 milyon ila 86 milyon dolar değerinde Nvidia hissesi satın aldı.

Trump, yeniden başkanlık görevine gelmesinden bu yana şirketteki hisselerinin bir bölümünü de satarak 3,5 milyon ila 10,2 milyon dolar arasında kazanç elde etti.

Nvidia da Trump'ın Beyaz Saray balo salonu projesine 25 milyon dolarlık bağış yapmıştı.

Demokratlardan soruşturma çağrısı

Arizona’nın Demokrat Partili Senatörü Ruben Gallego, Trump’ın Nvidia yönetimine müdahalesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden soruşturma çağrısında bulundu.

“Açıklamadan önce hangi hisse senedi işlemlerinin yapıldığını araştırmamız gerekiyor” diyen Gallego, Trump’ı yolsuzlukla suçladı.

Demokrat senatör Dhuck Schumer da Jensen Huang'ı "son derece gelişmiş çipleri Çin'e göndermekle" ve ABD ihracat kontrol yasalarını ihlal etmekle suçladı. Schumer bu hamlenin "uzay yarışında Sovyetlere roket motoru satmaya eşdeğer" olduğunu söyledi. "Bu, Trump yönetiminin uygulama konusunda akıl almaz bir başarısızlığıdır" dedi.

Huang neden görevden ayrılmıştı?

Nvidia’yı 1993’te kuran isimlerden Huang, biri Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen bir kişiyle, diğer ikisi şirket çalışanlarıyla olmak üzere evlilik dışı üç ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ardından 12 Kasım’da görevinden ayrılmıştı.

Nvidia yönetim kurulu, 23 Kasım’da yaptığı açıklamada Huang’ın yeniden göreve getirilmesi kararını oybirliğiyle aldığını ve karar sürecinde ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin görüşlerine başvurulduğunu bildirdi.

Yönetim kurulu, Huang’ın göreve dönmesinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturmadığı kanaatinde olduğunu, ancak yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olduğu yönündeki iddialara ilişkin şirket bünyesinde yürütülen soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.

Huang, şirketin California eyaletinin Santa Clara kentindeki genel merkezine dönüşünde çalışanlar tarafından alkışlarla ve adı sloganlaştırılarak karşılandı.

Küresel piyasalarda dalgalanma

Yapay zeka sektörünün en büyük şirketlerinden Nvidia’nın yönetimindeki değişiklik, küresel hisse senedi piyasalarını da etkiledi.

24 Kasım Salı günü Tayvan’ın TW50 endeksi yüzde 9,5, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 6,5, Japonya’nın Nikkei endeksi ise yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Avrupa borsalarında ise önemli bir değişim yaşanmadı.

ABD borsalarında pazartesi günü yaşanan yükselişin ardından salı günü düşüş başladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,4, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi yüzde 1,8 geriledi. Nvidia hisseleri ise günün ilk işlemlerinde yüzde 6 değer kaybetti.

Geçen hafta rekor büyüklükte bir halka arz gerçekleştiren yapay zeka şirketi Anthropic’in hisseleri de yüzde 8,3 değer kaybederek halka arz fiyatı olan 83 doların altına düştü.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların finansmanı için şirketlerin yüksek miktarda borçlanması ve Demokratların ara seçimlerdeki zaferinin ardından ABD’de daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelme ihtimali, son aylarda teknoloji hisselerinde dalgalanmalara yol açıyordu.

(HA)