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Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 16:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 17:00
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Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı

Cinsel istismar ağının ifşa edildiği dosyalarda ABD eski Başkanı Bill Clinton, Prens Andrew, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson ve illüzyonist David Copperfield'ın da isimleri bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı
Fotoğraf: Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell, Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'de, aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel istismarda bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak suçlarıyla tutuklanan, 2019 yılında hapishanede cesedi bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyasında yeni isimler açıklandı.

Davayla ilgisi olan ve fail oldukları iddia edilen 150 isim, istismara uğradığını doğrudan veya dolaylı olarak beyan eden 187 kişinin aktarımlarıyla dosyada yer alıyor. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD Bölge Hakimi Loretta Preska, dava dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılarak, dosyada isimleri yer alan ünlülerin kamuoyuna açıklanmasına karar verdi.

Eski başkanlara suçlama yöneltilmedi

Dosyalarda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, ABD eski Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın isimleri bulunuyor.

Hakim Preska, dava belgeleri açıklanırken cinsel istismara maruz kalanların isimlerinin ise güvenlik nedeniyle gizli tutulmasına karar verdi.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Jeffrey Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da intihar etti.

Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı. 

Epstein'ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew'un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021'de New York'ta dava açtı. (TY)

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