Jeff Bezos, Venedik'te protestoların gölgesinde evlendi

Amazon'un kurucusu, ABD'li milyarder Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır protestolara da yol açan bir düğünle evlendi.

Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır konuşulan “yılın düğünü” dün akşam (27 Haziran) yapıldı.

Basına kapalı gerçekleşen düğüne Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Lady Gaga da cumartesi günü çift için özel bir konser verecek.

İtalya basınındaki haberlere göre, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jeti geldi.

Yayımlanan diğer haberlerde, Forbes’a göre, 215 milyar dolarlık mal varlığıyla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, “Venedik'te toplamda üç günlük düğünü için 20 ila 30 milyon euro harcamış olabileceği, bunun şahsi mal varlığına çok da büyük bir yük getirmediği” yorumları yer aldı.

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Haftalardır süren eylemler

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğünleri için Venedik'i seçmesi, kentte tartışmalara yol açarken, Bezos farklı biçimlerde protesto edildi.

Haftalar öncesinde kentin farklı noktalarına "Venedik'te Bezos'un düğünü mü? Hayır" ve "Bezos'a ve oligarklara yer yok" yazılı afişler asıldı.

Greenpeace Italia ve İngiliz “Everyone Hates Elon” (Herkes Elon'dan nefret eder) isimli grup, 23 Haziran’da, Aziz Mark (San Marco) Meydanı'nda “Düğününüz için Venedik'i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz” yazan 400 metrekarelik bir pankart açtı. Polis pankartı toplayarak kaldırdı.

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Greenpeace aktivistleri, Bezos'un insanlığı çöküşe götüren ekonomik ve toplumsal bir modeli temsil ettiğini, protestolarının hem sosyal adaletsizliği hem de iklim ve çevreye verilen zararlara dikkat çektiğini savundu.

Aynı meydanda 26 Haziran’da da yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem gerçekleştirdi. Ellerinde ABD’li milyarder karşıtı ve Gazze’de barış çağrısı yapan dövizler taşıyan gruptan iki kişi, meydandaki bayrak direklerine tırmanmaya çalışınca polis müdahale etti.

Düğünden önceki akşamda ise meydandaki çan kulesine lazerle "Krallara hayır, Bezos'a hayır" yazısı yansıtıldı.

Düğün karşıtı grupların, bugün bir eylem daha yapması planlanıyor. (TY)

Kaynaklar: The New York Times, AP News, Reuters.