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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 15:24
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Jean-François Beauchemin’in ‘Kralcık’ kitabı Türkçede

Bandini Kitap etiketiyle okurla buluşan kitabı Ece Paker, Fransızcadan çevirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Jean-François Beauchemin’in ‘Kralcık’ kitabı Türkçede

Kanadalı yazar Jean-François Beauchemin’in “Kralcık” (Le roitelet) kitabı Bandini Kitap etiketiyle okurla buluştu.

Kariyerine gazeteci ve editör olarak başlayan, daha sonra yazarlık alanında; özellikle roman, deneme ve şiir türlerinde eserler veren Beauchemin, “Jour des corneilles” kitabı ile 2005 France-Québec Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 

“La Fabrication de l'aube” kitabı ile ise 2007 Prix des libraires du Québec Ödülü'nü kazanan Beauchemin'in “Kralcık” kitabının çevirmenliğini Ece Paker üstlendi.

"Kralcık" kitabının tanıtım yazısından:

“Yaşamın yollarını arayarak, bazen sendeleyip çokça koşarak geçip gidiyor herkes dünyadan. Kralcık, dalına tünemiş, bu geçişe bakıyor yıllardır. Kanatlarını unutmuş, uzun zamandır uçmanın ne olduğunu hatırlamaya çalışıyor. Göğe her bakışında “Bir kuşun göğe ne borcu olabilir ki?” diye düşünüyor. Ama artık ne göğün haberi var ondan, ne kanadın ne de uçuşun. Kanadalı yazar Jean - François Beauchemin bu romanında bir abi kardeş hikâyesi anlatıyor okura. Şizofreniyle mücadele eden bir kardeş, onu yalnız bırakmayan bir abi ve onları yaşama teğelleyen sonsuz sevgi… Kralcık, şiirsel dili ve özenli kurgusuyla kısa ancak kolay unutulmayacak bir roman.” 

Kitapla ilgili detaylı bilgi için tıklayın

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