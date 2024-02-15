Japonya’nın renkli baskılarla bezeli eski ders kitapları internete açıldı

Dünyanın farlı ülkelerindeki eğitim materyallerine özellikle de çocuk edebiyatı üzerine kaleme alınmış eserlere ulaşmak artık daha kolay. İnternet sayesinde her gün bir ülkenin ulusal kütüphanesine veya önemli müzelerine ücretsiz ulaşılabiliyor. Özellikle dar gelirli çocuk ve gençler için bir avantaja dönüşen bu uygulamanın biri de Japonya’dan geldi. Bigumigu yazarı Ece Burgaz’ın haberine göre, Japonya Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü, 1800'lü yıllardan kalma yüzlerce ders kitabını ücretsiz olarak erişime açtı.

Japonya’da elle renklendirilen monokrom baskılardan renkli ahşap baskı tekniği nishiki-e’ye veya görüntünün ayrı parçalarını oluşturan bir dizi tahta bloğun farklı tonlar kullanılarak basılabildiği ipek baskılara uzanan renkli baskı teknikleri yüzyıllarca kullanıldı. Yayıncılar, 1900’lerin başına kadar bu yöntemleri kullanmaya devam ettiler.

Japonya Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü arşivinde, 1800’lerin ortasından 1940’lara kadar uzanan ders kitaplarından oluşan bir hazine bulunuyor. Bu arşivde, eski renkli baskı tekniklerinin birçok örneğini görmek mümkün.

Ücretsiz indirmek mümkün

Arşivdeki yüzlerce kitap yüksek çözünürlüklü olarak tarandı ve internet üzerinden tüm dünyanın erişimine açıldı. İlkokul öğrencileri için hazırlanan fırçayla boyama kılavuzlarından Koshi Eyaleti coğrafyasına uzanan yüzlerce dijital tarama, Japonya’da öğrencilerin 100 yıldan fazla bir süre önce okulda nasıl bir eğitim aldığını ortaya koyuyor. Arşivde, farklı seviyelerdeki sınıfların eğitimi için öğretmenlere yönelik bazı yöntem kitapları da bulunuyor.

Siteye girer girmez tarayıcınızın sağ üstünde beliren google translate simgesine dokunarak siteyi anında Türkçeye çevirebilirsiniz. Bu nadir kitapların her biri arşive PDF olarak yüklenmiş, böylece neredeyse tüm cilt boyunca sayfalar arasında rahatça gezinebiliyorsunuz. Tüm kitaplar için ücretsiz olarak indirme seçeneği de sunulmuş. Arşive buradan erişebilirsiniz. (SYZ/AÖ)