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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 09:42
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Japonya’daki depremlerde 30 kişi hayatını kaybetti

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde anormallik tespit edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Japonya’daki depremlerde 30 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 30 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.

En büyüğü 7,6 büyüklüğünde depremler

Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

200'ye yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14 kişi enkaz altında

Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.

Farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği saptandı.

Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, bölgeye ulaşıma ilişkin, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine girişin son derece zor olduğunu bildirdi.

Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılmasına yönelik hazırlık yaptığını aktardı.

Tren hatlarında gecikmeler

Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.

İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

Nükleer santraller

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu, hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı kaydedildi.

Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi. (AS)

deprem bölgesi
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