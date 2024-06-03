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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 08:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 08:15
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Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem

Bölgedeki nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Japonya’da 6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA arşiv

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi.

Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

5 bina çöktü

Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü.

Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede iki nükleer santral var

Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı.

East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı.

JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

(AS)

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