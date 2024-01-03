Japonya: Noto Yarımadası depremlerinde ölü sayısı 73'e yükseldi

Japonya'da, Pazartesi günü meydana gelen depremlerde enkaz kaldırıldıkça ölü sayısı yükseliyor. AA'nın son haberine göre cansız bedenlerine ulaşılanların sayısı 73'e yükselirken artçı depremler de sürüyor.

Yarımadada yerel saatle 02.21'de (TSİ, Salı 20:21) 5,0 ve 10.54'te (TSİ 04:54) 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Depremlerin ardından kara yollarında çöküntüler oluştuğu, deprem bölgesinde yaygın olarak yapılarda hasar oluştuğu ve su ve elektrik şebekelerinde aksaklıklar yaşandığı haberleri geliyor. Bazı yerleşimlere ulaşılamıyor.

Halen hava sıcaklığı 6° C ve yağmur yağışı sürüyor. Noto Yarımadası ve çevresinde süren yağışların da toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarıları yapılıyor.

"Su ve yiyecek sıkıntısı ciddi"

İşikava Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde ölen 73 kişinin yanı sıra 320'yi aşkın yaralının da hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Yarımadanın kuzey kıyısındaki Vajima'da Belediye Başkanı Sakaguçi Şigeru, "Ciddi su ve yiyecek sıkıntısı olduğunu, çok sayıda köyde yolların kesildiğini" söyledi.

2 bin asker görevlendirildi

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, "bölgeye sevk edilen askeri personel sayısının 2 bine yükseltildiğini ve bölgelere yardım malzemesi sevkiyatının istikrarlı şekilde sürdüğünü" söyledi.

Askerler arama kurtarma faaliyetlerinde görev alırken ordu helikopterleri ihtiyaç malzemesi taşınmasında kullanılıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, sigorta kartlarını kaybeden hastaların da tedavi edilebilmeleri için tıbbi kuruluşları uyardı.

İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

Noto Yarımadası'na en kısa yoldan ulaşılabilecek tek imkân olan Noto Havalimanı pistindeki 10 metreyi geçen çöküntülerin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği bildirildi.

Yer hareketleri sürüyor

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi'nin bulgularına göre, kıyıdaki Vajima'da, karanın batıya doğru 3 metreye yakın kaydığı saptandı.

Hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı, Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve yer hareketlerinin sürmesini beklediklerini söyledi.

Hirata, 1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini ve tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.

(AEK)