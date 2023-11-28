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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 21:31
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2023 09:44
2 dk Okuma

Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı PKK'yi "terörist örgütler" listesinden çıkardı

Rusya'nın resmi haber ajansı Sputnik, Japonya iç istihbarat servisi, Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nın (PSIA), resmi internet sitesinde terör örgütlerini kapsayan listeden PKK'yi çıkardığını duyurdu. PKK Ocak'ta "terörist örgütler" listesinde görünüyordu.

Tokyo
KUBi Kurdî Bixwînin

Tokyo
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/japonya-ic-istihbarat-ajansi-pkk-yi-terorist-orgutler-listesinden-cikardi.jpg
Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı Merkezi/PSIA

Sputnik muhabiri Kutalmış Gürbüz'ün Japonya Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı'nın (PSIA) websitesi üzerinden aktardığına göre, PSIA, bu yıl başına kadar “uluslararası büyük terör örgütü” kategorisinde yer verdiği PKK'yi son günlerde listeden çıkardı. 

Haberde PSIA web sitesinin 2023 başında, 17 Ocak’ta kaydedilen online arşivinde, "Dünyadaki büyük terör örgütlerine ve silahlı gruplara genel bir bakış" başlığı altında PKK, "başlıca uluslararası terör örgütleri" kategorisinde sınıflandırılırken yakın zamanda güncellenen web sitesinin yeni "terörist örgütler" listesinde PKK "büyük örgütler" kategorisinde de "dünyadaki terör örgütleri" kategorisinde de liste dışında bırakıldı. 

PKK ne zaman ve kimler tarafından "terörist örgüt" ilan edildi? 

PKK, 10 Ağustos 1997'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminin "Yabancı Terörist Kuruluşlar" listesinde. ABD Dışişleri Bakanlığı 2003'te "PKK'nin her ne isim altında olursa olsun terör örgütü" olarak kabul edildiğini açıkladı. Bununla birlikte ABD, Türkiye'nin "Suriye'deki PKK" olarak nitelediği PYD, YPG, YPJ ve SDG'yi "terörist" değil "müttefik" olarak tanımlıyor ve BM kararları uyarınca IŞİD'e yönelik askeri operasyonları SDG ve YPG ile eşgüdümlü olarak yürütüyor.

PKK, 2002'den bu yana Avrupa Birliği ve üye ülkeler tarafından da ayrımsız "terörist örgüt" olarak tanımlanıyor. Ancak, PYD, YPG, YPJ ve SDG başlıca AB üyesi ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'da da ABD'de olduğu gibi "terörist örgüt olarak tanınmıyor.

Son habere kadar aralarında Japonya'nın da olduğu, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada gibi AB üyesi olmayan "Batı ittifakı" ülkelerinin yanı sıra, Suriye, İran ve Irak da PKK'yi "terör örgütü" olarak tanırken, Rusya, Çin, Hindistan, İsviçre, Mısır, İsrail, Tunus, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri  PKK'yi başından beri bir "terör örgütü" olarak nitelemiyor. 

Belçika Yüksek Mahkemesi: "Terör örgütü değil"

Bu arada Belçika hükümeti, PKK'yi "terör örgütleri" listesinde tutmakta ısrar etse de, Belçika Yüksek Mahkemesi 29 Ocak 2020'de TC'nin de müdahil olduğu davada PKK'nin bir terör örgütü olmadığına hükmetti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir bildiri ile "Belçika yargısının bu kararı[nın], aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olan ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’ya açık bir destek mahiyetinde [olduğunu]" açıkladı. 

(AEK)

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İBRAHİM GENÇ YAZDI
Kürtlerin Japonya Macerası: Warabistan
8 Mayıs 2017
/yazi/kurtlerin-japonya-macerasi-warabistan-186274
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