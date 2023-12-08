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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2023 00:07
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 11:02
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Japonya Hakodate'de binlerce balık kıyıya vurdu

Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneği geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/08/japonya-nin-hakodate-kentinde-binlerce-balik-kiyiya-vurdu.jpg
Anadolu Ajansı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kentinde, binlerce balık kıyıya vurdu. Haberi, Japon Devlet Televizyonu duyurdu. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bölgede yetkililerce inceleme yapıldı. 

Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneği geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğü açıkladı. 

(EMK)

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