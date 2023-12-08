Japonya Hakodate'de binlerce balık kıyıya vurdu

Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneği geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğünü açıkladı.