Japonya Hakodate'de binlerce balık kıyıya vurdu
Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneği geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğünü açıkladı.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesine bağlı Hakodate kentinde, binlerce balık kıyıya vurdu. Haberi, Japon Devlet Televizyonu duyurdu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bölgede yetkililerce inceleme yapıldı.
Yerel olarak faaliyet yürüten Toi Balıkçılık Derneği geçmişte de bölgede benzer vakaların yaşandığını ancak bu miktarda balığın kıyıya vurmasının nadir görüldüğü açıkladı.
(EMK)