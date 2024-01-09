Japonya'daki 1 Ocak depreminde can kayıpları 200'ü geçti

Yılbaşında Japonya'nın İşikawa Eyaleti'nde Noto yarımadası sahil kesimi ve çevresini vuran şiddetli depremde canlarını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı, 100'ü aşkın kişiden ise hala haber alınamıyor.

Vajima Pazarı'nda daha çok kayıp olabilir

Bölge yetkililerinin Salı günü verdiği bilgiye göre, polis, büyük ölçekli bir arama operasyonu başlattı. Vajima'da ağır hasara uğrayan bir bölgede, 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında çıkan büyük yangının sardığı pazar çevresinde yaklaşık 100 personel görevlendirildi.

Belediye ve itfaiye yetkililerine göre Vajima Pazarı'nda, yaklaşık 48 bin metrekarelik alana yayılan 200'den fazla bina yangında kül oldu.

Turistlerin en çok ziyaret ettikleri yerlerden olan bin yıllık sabah pazarında birçok ahşap bina bulunuyordu.

Hükümet deprem bölgesine gidecek

Başbakan Fumio Kişida'nın, Cumartesi günü sarsıntıdan bu yana İşikava'da gözlemlerde bulunmak üzere ilk ziyaretini yapmayı planladığı bildirildi.

Salı günü, Bakanlar Kurulu, bölgedeki soğuk havadan korunmaya yönelik yardım önlemlerinin finansmanına katkıda bulunmak üzere 2023 mali yılı bütçesi kapsamındaki ihtiyat fonlarından 4,74 milyar yen (yaklaşık 1 milyar TL) tahsis etmeyi kararlaştırdı.

Kişida'nın acil durum önlemlerinin tartışıldığı bir toplantıda, Nisan'da bağlanacak 2024 mali yılı bütçe taslağında afetle mücadele çabalarını finanse etmek üzere halen 500 milyar yen (yaklaşık 104 milyar TL) olan ihtiyat fonlarının artırılmasını önerdiği de bildirildi.

Resmi can kaybı sayısı: 202

50 milyon aboneye servis veren Kyodo haber Ajansı Salı öğleden sonra itibariyle, eyalet hükümetinin depremde resmen 202 kişinin öldüğü ve 102 kişinin kayıp olduğunu bildirdiğini duyurdu. Bu sayı enkaz altından çıkarıldıktan sonra ve depremin yol açtığı başkaca etkilerden dolayı ölen altı kişiyi de içeriyor.

İşikava Eyaleti'nde 26 bini aşkın kişinin bulunduğu barınma merkezlerinde yeni tip koronavirüs bağlantılı on kadar bulaşı belirlendiği haberlerinin ardından bulaşıcı hastalıkların yayılabileceği kaygıları da artıyor.

Yetkililer çoğu Vajima ve yanıbaşındaki Suzu kentinde, en az 3 bin 100 kişinin yolların tahrip olması ve yoğun kar yağışı nedeniyle hala elektrik, su ve diğer hizmetlerin gerektiği gibi sağlanamadığını açıkladı.

Eyalet genelinde 250'yi aşkın ilkokul, ortaokul ve lise, Salı günü kış tatilinin ardından yeniden açıldı. Ancak Vajima ve Suzu'daki tesislerde hasarın giderilememiş olması nedeniyle 90'ı aşkın okulda derslere başlanamadı.

Artçı sarsıntılar

Bölgede artçı sarsıntılar da sürüyor. Salı günü Niigata Eyaleti'nin Nagaoka kentinde 6.0 büyüklüğünde ve Japonya'nın 7 kademeli şiddeti ölçeğinde 5 düzeyinde kaydedilen bir deprem daha gerçekleşti.

Savunma Bakanı Minoru Kihara, kurtarma operasyonlarına katılan askeri personel sayısının yaklaşık 200 artışla 6 bin 300'e çıktığını söyledi.

Depremin boyutları

Japonyanın Geospatial (Jeouzamsal) İstihbarat Kurumu, Salı günü Vajima'daki bir veri istasyonunun deprem dolayısyla oluşan kabuk şekilsizleşmesi nedeniyle yaklaşık 2 metre güneybatıya kaydığını söyledi. Aynı kurum 2 Ocak'ta bir başka mevkide de yerin 1,2 metre batıya hareket ettiğini bildirmişti.

(AEK)