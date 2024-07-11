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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 10:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 10:05
2 dk Okuma

Japonya'da sıcak hava dalgalarına karşı 'soğutma barınakları'

Japonya Meteoroloji Kurumu yurttaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını, gece de klimalarını kullanmalarını ve bol su içmelerini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Japonya'da sıcak hava dalgalarına karşı 'soğutma barınakları'
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu verilerine göre, hafta sonundan bu yana başkent Tokyo’da sıcak çarpmasından altı kişi hayatını kaybetti.

Çevre Bakanlığı'nın en üst düzeyde “tehlike” uyarısı yapması üzerine yetkililer, insanları fiziksel aktivitelerden kaçınmaya çağırdı. 

Japonya medyası, çok sayıda insanın sıcak çarpması nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Yeşil Gazete’nin aktardığına göre, sıcak ve nemli hava koşulları, başkent Tokyo ve çevresinde "soğutma barınakları" kurulmasına neden oldu.

Barınaklar

Japonya Meteoroloji Kurumu ise ülkenin 47 kentinden 26’sı için sıcak çarpması uyarısı yayımladı. Kurum, yurttaşlardan gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını, gece de klimalarını kullanmalarını ve bol su içmelerini istedi. Shizuoka’da ölçülen sıcaklık, 1940 yılından bu yana şehirde kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Genellikle klimalarla donatılmış toplum merkezleri veya kütüphaneler gibi tesislerde kurulan soğutma barınakları, bu yıl yerel yönetimlerin insanları aşırı sıcaklardan koruma planının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. 

Soğutma barınaklarına talep arttıkça, Japonya’nın en büyük elektrik tedarikçisi JERA, sıcaklarla mücadele edenlere yardımcı olmak için bazı santrallerde üretimi artırdı ve bakım için durdurduğu bazı santralleri yeniden devreye soktu. 

Elektrik sorunu

Tokyo’nun başlıca elektrik tedarikçilerinden TEPCO, beklenen talep artışına karşılamak için başka bir elektrik şirketinden elektrik satın almak zorunda kaldı. Ticaret Bakanı Ken Saito, hükümetin istikrarlı elektrik tedarikini sağlamak için her türlü adımı atacağını söyledi. 

Tarım Bakanlığı, artan sıcaklıkların pirinç gibi temel gıdaların kalitesini etkilediğini ve bazı balıkların sayısını azalttığını belirtti.

Soğutma barınakları hakkında

Soğutma barınakları, aşırı sıcak hava koşullarında insanları serin tutmak ve sıcak çarpması gibi ısıya bağlı sağlık sorunlarını önlemek amacıyla kurulan tesisler.

Genellikle klimalarla donatılmış bu barınaklar, toplu kullanım alanlarında, toplum merkezlerinde, kütüphanelerde, spor salonlarında veya benzeri yerlerde bulunur. İnsanlar bu barınaklarda serinleyebilir, dinlenebilir ve vücut sıcaklıklarını kontrol altında tutabilirler. Japonya gibi sıcak hava dalgalarının sık yaşandığı ülkelerde, bu barınaklar özellikle savunmasız gruplar, yaşlılar ve çocuklar için hayati öneme sahip.

Japan Times'ın aktardığı Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, 1995 ile 1999 yılları arasında sıcak çarpmasıyla ilişkili ölümlerin sayısı yılda ortalama 201 kişiden, 2018 ile 2022 yılları arasında ortalama 1.295’e yükseldi. Ölenlerin yüzde 80 ila 90’ı 65 yaşın üzerinde. 

Japonya’da kaydedilen en yüksek sıcaklık, 17 Ağustos 2020’de Hamamatsu’nun merkezinde ve 23 Temmuz 2018’de Tokyo’nun kuzeybatısındaki Kumagaya’da 41,1°C olarak ölçüldü. (TY)

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/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
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/haber/wmo-daha-yogun-sicaklik-dalgalarina-hazir-olmaliyiz-281670
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/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
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/haber/deniz-yuzeyi-sicakliklari-en-yuksek-seviyeyi-gordu-280468
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