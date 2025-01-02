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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 16:09
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 16:12
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Japonya'da "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmen sayısı arttı

Japonya Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek için önlemler alınacağını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltmaya çalışacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yoğun bir şehirde kalabalık bir caddede yürüyen insanlar görülüyor. Ön planda, takım elbise giymiş, beyaz gömlekli bir adam dikkat çekiyor. Çevresinde farklı yaş gruplarından bireyler yer alıyor. Çoğu insan beyaz gömlekler giymiş ve iş çıkışı ya da işe gidiş atmosferini andıran bir ortam oluşturuyor. Arka planda, kalabalığın derinliği ve şehir yaşamına dair işaretler görülüyor. Bazı kişiler yüz maskesi takıyor, bu da sağlık önlemlerine işaret ediyor olabilir. Ortamda reklam panoları ve tabela detayları var, bu da buranın bir ticaret bölgesi ya da merkezi bir şehir meydanı olabileceğini düşündürüyor.
Fotoğraf: AA

Japonya'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılında devlet okullarında "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı 7 bin 119'a çıktı.

AA'nın Kyodo News'e dayandırdığı habere göre, ülkede, "ruh sağlığı sorunları" nedeniyle izne ayrılan öğretmenlerin sayısı, 2020-2023 döneminde yıllık ortalama 5 bin kişi seviyelerinde seyrediyordu.

Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, 20 kentteki eğitim kurumlarında 2023-2024 dönemini kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, söz konusu dönemde 7 bin 119 öğretmen "ruhsal bozukluk" gerekçesiyle izne ayrıldı.

İzne ayrılan öğretmenlerin sayısında 580 kişi artarken, toplamda Japonya'daki öğretmenlerin 0,77'sinin aynı gerekçeyle izne ayrıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlerin yüzde 26,5'i sorunlarının "öğrencilerle", yüzde 23,6'sı "iş arkadaşlarıyla", yüzde 13,2'si "idari işlerle" ve yüzde 0,08'si ise "uzun çalışmayla" ilgili olduğunu kaydetti.

Araştırmada, son bir yılda Japonya'da görevinden istifa eden 788 öğretmenden 260'ının "ruhsal sorunları" gerekçe gösterdiği belirtildi.

Japonya Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ruh sağlığını desteklemek için önlemler alınacağını ve öğretmen sayısını artırarak iş yükünü azaltmaya çalışacaklarını açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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