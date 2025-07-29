ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 17:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 17:30
1 dk Okuma

Japonya'da geçen hafta aşırı sıcaklarda 16 kişi öldü

Aşırı sıcaklardan kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle 10 bin 804 kişi de hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Japonya'da geçen hafta aşırı sıcaklarda 16 kişi öldü
Fotoğraf: Canva

İtfaiye ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), Japonya genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle 21-27 Temmuz’da hastaneye kaldırılanların sayısını güncelledi.

Son verilere göre geçen hafta 16 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 804 kişi sıcaklık kaynaklı şikâyetlerle hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hastaneye kaldırılanların yüzde 55,6'sı 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştu. 14-20 Temmuz’da ise hastaneye kaldırılanların sayısı 5 bin 309’du.

Rekor sıcaklıklar

Ajans, halka bol sıvı tüketmeleri, klimayı doğru kullanmaları ve açık havada sık sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre 29 Temmuz yerel saatle 15.00 itibarıyla ülke geneli 914 gözlem noktasından 318’inde sıcaklık 35 dereceyi aştı.

Ülke geneli 37 farklı şehirde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Gifu eyaletinin Gujo kentinde termometreler 39,8 dereceyi gösterdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
japonya aşırı sıcaklar sıcaklığa bağlı ölümler iklim krizi
ilgili haberler
Hayvanları aşırı sıcaklardan nasıl koruyabiliriz?
24 Temmuz 2025
/haber/hayvanlari-asiri-sicaklardan-nasil-koruyabiliriz-309792
Aşırı sıcakların sağlık etkilerinden korunmak için neler yapabiliriz?
13 Temmuz 2025
/haber/asiri-sicaklarin-saglik-etkilerinden-korunmak-icin-neler-yapabiliriz-309436
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi
1 Temmuz 2025
/haber/belcika-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-308997
Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü
22 Haziran 2024
/haber/meksika-da-asiri-sicaklardan-155-kisi-oldu-296717
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde talep: Aşırı sıcaklarla mücadele
5 Haziran 2024
/haber/5-haziran-dunya-cevre-gunu-nde-talep-asiri-sicaklarla-mucadele-296153
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi öldü
30 Mayıs 2024
/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-bir-kisi-oldu-295961
Aşırı sıcaklarda dışarıda çalışan iki işçi öldü
28 Temmuz 2023
/haber/asiri-sicaklarda-disarida-calisan-iki-isci-oldu-282121
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hayvanları aşırı sıcaklardan nasıl koruyabiliriz?
24 Temmuz 2025
/haber/hayvanlari-asiri-sicaklardan-nasil-koruyabiliriz-309792
Aşırı sıcakların sağlık etkilerinden korunmak için neler yapabiliriz?
13 Temmuz 2025
/haber/asiri-sicaklarin-saglik-etkilerinden-korunmak-icin-neler-yapabiliriz-309436
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi
1 Temmuz 2025
/haber/belcika-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-308997
Meksika'da aşırı sıcaklardan 155 kişi öldü
22 Haziran 2024
/haber/meksika-da-asiri-sicaklardan-155-kisi-oldu-296717
5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde talep: Aşırı sıcaklarla mücadele
5 Haziran 2024
/haber/5-haziran-dunya-cevre-gunu-nde-talep-asiri-sicaklarla-mucadele-296153
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bir kişi öldü
30 Mayıs 2024
/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-bir-kisi-oldu-295961
Aşırı sıcaklarda dışarıda çalışan iki işçi öldü
28 Temmuz 2023
/haber/asiri-sicaklarda-disarida-calisan-iki-isci-oldu-282121
Sayfa Başına Git