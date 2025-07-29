Japonya'da geçen hafta aşırı sıcaklarda 16 kişi öldü

İtfaiye ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), Japonya genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle 21-27 Temmuz’da hastaneye kaldırılanların sayısını güncelledi.

Son verilere göre geçen hafta 16 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 804 kişi sıcaklık kaynaklı şikâyetlerle hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, hastaneye kaldırılanların yüzde 55,6'sı 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştu. 14-20 Temmuz’da ise hastaneye kaldırılanların sayısı 5 bin 309’du.

Rekor sıcaklıklar

Ajans, halka bol sıvı tüketmeleri, klimayı doğru kullanmaları ve açık havada sık sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre 29 Temmuz yerel saatle 15.00 itibarıyla ülke geneli 914 gözlem noktasından 318’inde sıcaklık 35 dereceyi aştı.

Ülke geneli 37 farklı şehirde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklar kayda geçti. Gifu eyaletinin Gujo kentinde termometreler 39,8 dereceyi gösterdi. (TY)