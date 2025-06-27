Japonya'da 9 kişiyi öldüren ‘Twitter katili’ idam edildi

Japonya Adalet Bakanlığı, 2017 yılında dokuz kişiyi öldürmekten hüküm giyen Takahiro Shiraishi’nin bugün idam edildiğini duyurdu.

“Twitter Katili” olarak bilinen 33 yaşındaki Shiraishi, öldürdüğü insanların çoğuna sosyal medya üzerinden ulaşmış ve onları öldürmeden önce nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle de mahkûm edilmişti.

Soruşturma sırasında elde edilen bilgilere göre Shiraishi, intihar eğilimi olan kişilere Twitter (yeni adıyla X) üzerinden ulaşıyor, onlara bu süreçte yardım edebileceğini söylüyordu.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en uzun süre hücrede tutulmuş idam mahkûmu Iwao Hakamada’nın beraat etmesinin ardından Japonya’da ya idam cezasının tamamen kaldırılması ya da uygulamalarda şeffaflığın artırılması yönündeki çağrılar artarken, infaz bu tartışmaların gölgesinde gerçekleştirildi.

Üç yıl sonra yeniden

Associated Press’te (AP) yer alan habere göre, Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, acil bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu dava son derece ciddi sonuçlara yol açtı ve toplumda büyük bir sarsıntı ile huzursuzluk yarattı,” dedi. Suzuki, idam emrini bu hafta başında imzaladığını; ancak Shiraishi’nin infazına tanıklık etmediğini belirtti.

Suzuki, Japonya’da idam cezasının uygulanmasını savunarak, son yapılan hükümet anketine göre halkın büyük çoğunluğunun hâlâ bu ceza biçimini desteklediğini belirtti.

İnfaz, Japonya’da Temmuz 2022’den bu yana gerçekleştirilen ilk idam oldu. Japonya, gelişmiş ülkeler arasında idam cezasını sürdüren nadir ülkelerden biri. Söz konusu ceza biçimi, kamuoyunun büyük bir kısmı tarafından destek görmeye devam etse de uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

G7 ülkeleri içinde yalnızca Japonya ve ABD idam cezasını hâlâ uygulamaya devam ediyor. Japonya’daki idamlar genellikle gizlilik içinde gerçekleştirilirken, idam mahkûmları çoğu zaman infaz gününe kadar cezalarının ne zaman uygulanacağını bilmiyor. Bu uygulama da, psikolojik işkenceye yol açtığı gerekçesiyle sık sık eleştirilerin odağı haline geliyor.

Japonya’da cinayet verileri Japonya, dünya genelinde en düşük cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, ülkedeki yıllık cinayet oranı 100 bin kişide yaklaşık 0.3 seviyesinde. ABD’de aynı oran 1.5 ila 5 arasında değişiyor. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında da Japonya, istikrarla düşük seyreden cinayet oranlarıyla öne çıkıyor. Seri cinayetler, tüm dünyada nadir görülen suç türlerinden biri olmakla birlikte, Japonya’da bu nadirlik daha da belirgin. Japonya'da bilinen seri katil vakalarının sayısı tarihsel olarak oldukça sınırlı. Bu durum yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda toplumun yapısal ve kültürel özellikleriyle de yakından ilişkili. Toplumda yerleşik olan güçlü sosyal normlar, bireyin ailesine ve çevresine karşı taşıdığı sorumluluk duygusu, “utanç” kültürü ve itibar kaybının ağır sonuçlar doğurması gibi faktörler, potansiyel suç davranışlarını sınırlandırıcı bir etki yaratıyor. Ayrıca Japonya'da bireysel silahlanma oranı da dünya ortalamasının oldukça altında.

Kaynaklar: Associated Press, Japan Today, World Population Review

(TY)