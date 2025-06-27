ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:08
2 dk Okuma

Japonya'da 9 kişiyi öldüren ‘Twitter katili’ idam edildi

İnfaz, Japonya’da Temmuz 2022’den bu yana gerçekleştirilen ilk idam oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Japonya'da 9 kişiyi öldüren ‘Twitter katili’ idam edildi
Fotoğraf: Canva

Japonya Adalet Bakanlığı, 2017 yılında dokuz kişiyi öldürmekten hüküm giyen Takahiro Shiraishi’nin bugün idam edildiğini duyurdu.

“Twitter Katili” olarak bilinen 33 yaşındaki Shiraishi, öldürdüğü insanların çoğuna sosyal medya üzerinden ulaşmış ve onları öldürmeden önce nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle de mahkûm edilmişti.

Soruşturma sırasında elde edilen bilgilere göre Shiraishi, intihar eğilimi olan kişilere Twitter (yeni adıyla X) üzerinden ulaşıyor, onlara bu süreçte yardım edebileceğini söylüyordu.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın en uzun süre hücrede tutulmuş idam mahkûmu Iwao Hakamada’nın beraat etmesinin ardından Japonya’da ya idam cezasının tamamen kaldırılması ya da uygulamalarda şeffaflığın artırılması yönündeki çağrılar artarken, infaz bu tartışmaların gölgesinde gerçekleştirildi.

Üç yıl sonra yeniden

Associated Press’te (AP) yer alan habere göre, Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, acil bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu dava son derece ciddi sonuçlara yol açtı ve toplumda büyük bir sarsıntı ile huzursuzluk yarattı,” dedi. Suzuki, idam emrini bu hafta başında imzaladığını; ancak Shiraishi’nin infazına tanıklık etmediğini belirtti.

Suzuki, Japonya’da idam cezasının uygulanmasını savunarak, son yapılan hükümet anketine göre halkın büyük çoğunluğunun hâlâ bu ceza biçimini desteklediğini belirtti.

İnfaz, Japonya’da Temmuz 2022’den bu yana gerçekleştirilen ilk idam oldu. Japonya, gelişmiş ülkeler arasında idam cezasını sürdüren nadir ülkelerden biri. Söz konusu ceza biçimi, kamuoyunun büyük bir kısmı tarafından destek görmeye devam etse de uluslararası insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir eleştiriliyor.

G7 ülkeleri içinde yalnızca Japonya ve ABD idam cezasını hâlâ uygulamaya devam ediyor. Japonya’daki idamlar genellikle gizlilik içinde gerçekleştirilirken, idam mahkûmları çoğu zaman infaz gününe kadar cezalarının ne zaman uygulanacağını bilmiyor. Bu uygulama da, psikolojik işkenceye yol açtığı gerekçesiyle sık sık eleştirilerin odağı haline geliyor.

Japonya’da cinayet verileri

Japonya, dünya genelinde en düşük cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, ülkedeki yıllık cinayet oranı 100 bin kişide yaklaşık 0.3 seviyesinde. ABD’de aynı oran 1.5 ila 5 arasında değişiyor. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında da Japonya, istikrarla düşük seyreden cinayet oranlarıyla öne çıkıyor.

Seri cinayetler, tüm dünyada nadir görülen suç türlerinden biri olmakla birlikte, Japonya’da bu nadirlik daha da belirgin. Japonya'da bilinen seri katil vakalarının sayısı tarihsel olarak oldukça sınırlı. Bu durum yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda toplumun yapısal ve kültürel özellikleriyle de yakından ilişkili.

Toplumda yerleşik olan güçlü sosyal normlar, bireyin ailesine ve çevresine karşı taşıdığı sorumluluk duygusu, “utanç” kültürü ve itibar kaybının ağır sonuçlar doğurması gibi faktörler, potansiyel suç davranışlarını sınırlandırıcı bir etki yaratıyor. Ayrıca Japonya'da bireysel silahlanma oranı da dünya ortalamasının oldukça altında.

Kaynaklar: Associated Press, Japan Today, World Population Review

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
japonya idam cezası Takahiro Shiraishi twitter Twitter Katili
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git