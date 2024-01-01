Japonya'da 7,6 ve 5,7 kuvvetinde ikiz depremler

Japonya'nın kuzeybatısında, Japon Denizi kıyısındaki İşikava kentinin Noto Yarımadasında peşpeşe 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verdiği bilgiye göre bu depremlerle aynı anda Japon Denizi'nde Işikava açıklarında 20 kadar deprem daha gerçekleşti.

TRT Haber'in, AA ve Reuters'ten derlediği habere göre yarımadanın kıyı kesiminde yerel saatle 16.06'da (TSİ: 10:10) oluşan depremlerden10 kilometre derinlikte gerçekleşeni 5,7, ve daha sığ bir derinlikte gerçekleşeni 7,6 büyüklüğündeydi.

Depremlerin ardından bölge genelinde yapılan en yüksek seviyede tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmasına karşın 3 ila 5 metre yüksekliğinde dalgaların kıyıya vurması olasılığının hala geçmemiş olabileceğini düşünen kıyı bölgesi sakinleri evlerine dönmüyor.

6 kişi enkaz altında

Türkiye'deki 6-8 Şubat 2023 depremleriyle yaklaşık aynı şiddetteki İşikava depremleri sonrasında 6 kişinin yıkılan evlerin enkazı altında kaldığı ve 32 bin 500 eve halen elektrik verilemediği bildirildi. Hükümet yetkilileri, depremin yarattığı sarsıntıların başkent Tokyo'dan da hissedildiğini bildirdi.

İlk resmi açıklamayı yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa depremlerde 10'u aşkın yapının yıkıldığıni bildirdi.

36 binden fazla eve elektrik verilemiyor

Kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, İşikawa ilinin Wajıma kenti kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi. Ülkede 36 binden fazla evin elektrikleri kesildi. Kamu yöneticileri halkın güvenli yerlere tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

Rusya'da da tsunami uyarısı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Japonya'nın kuzeyindeki Sakhalin Adası'nın batı kıyısındaki kimi yerlerin tsunami tehdidi altında olduğunu ve halkın bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Vladivostok ve Nakhodka şehirlerinde de tsunami uyarısı verildi.

(AEK)