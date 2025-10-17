ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 15:58
2 dk Okuma

Jandarmalar kelepçeli muayeneye karşı çıkan mahpusu darp etti

Başından yaralanan Tutkun, kendisini darp eden askerlerden şikayetçi oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Jandarmalar kelepçeli muayeneye karşı çıkan mahpusu darp etti

Tekirdağ Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpus Çetin Tutkun, 6 Ekim tarihinde sevk edildiği Çorlu Devlet Hastanesi’nde kelepçeli muayeneye karşı çıktığı için jandarma tarafından darp edildi.

Kelepçeli muayene dayatmasında bulunan jandarmalar, Tutkun’un muayeneye karşı çıkması sonrası doktordan yazılı izin talep ederken, doktorun tepki göstermesi sonucu kelepçeleri çıkardı. Ancak daha sonra lavaboya götürülen Tutkun’a tekrar kelepçe takıldı.

ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
14 Ağustos 2025

MA'nın aktardığına göre Tutkun’un doktor odasına getirilirken kelepçenin tekrar çıkarılmasını istemesi üzerine jandarmalar, "Cezaevine dönünce görürsün" tehdidinde bulundu.

Hastane ortasında darp etti

Jandarma, bu tehditlere tepki gösteren Tutkun'u hastane ortasında darp etti. Bir jandarma erinin, hastane kameralarını işaret etmesi üzerine diğer jandarmalar darp ettikleri Tutkun’u ring aracına götürdü.

Aynı hastaneye getirilen mahpus Ersan Naziler’in tepkisi üzerine ringin bulunduğu bölüme ambulans çağrıldı ve Tutkun acil servise kaldırıldı. Muayene sonucu darp sonucu oluşan yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

"Muayene edilmesi engelledi"

Jandarmanın, başından yararlanan Tutkun’un kafa travmasıyla ilgili muayene edilmesini de engellediği belirtildi. Cezaevine döndüğünde ensesinden kanlar geldiği fark eden Tutkun’un bunun üzerine tekrar hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Tutkun’un başında 5 santimetre yara-yarık tespit edildiği belirtildi. Tutkun'un, kendisini darp eden askerlerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tutkun, tedavi sonrası Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevkini isterken, 4 gün sonra sevk edildiği ifade edildi.

Meclis'e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) üyesi Newroz Uysal Aslan, Tutkun’a yönelik darp ve işkenceye ilişkin İHİK’e başvuruda bulundu.  Newroz Uysal Aslan, ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemi ile Meclis’e soru önergesi de verdi.

Başvurularda, söz konusu olayın bireysel bir şiddet vakası olmadığı, kurumsallaşan bir işkence düzeni olduğu ifade edildi. Başvurularda olayın tüm boyutları ile açığa çıkarılması, kamera kayıtlarının korunması, sorumlu jandarmalar hakkında ise soruşturma yürütülmesi ve kelepçesiz muayene ilkesinin tüm cezaevlerinde hayata geçirilmesi istendi.

(AB)

ilgili haberler
“Rana’nın otopsi raporu, ön adliye muayene raporuyla karıştırılmış olabilir”
11 Mart 2025
/haber/rananin-otopsi-raporu-on-adliye-muayene-raporuyla-karistirilmis-olabilir-305321
“Kelepçeli muayeneye son verilmeli”
9 Ekim 2024
/haber/kelepceli-muayeneye-son-verilmeli-300553
BAKIRKÖY CEZAEVİ’NDEN MEKTUPLA SÖYLEŞİ
Dilek Ekmekçi: Akıl muayenesi ile susturulmak isteniyorum
26 Eylül 2024
/haber/dilek-ekmekci-akil-muayenesi-ile-susturulmak-isteniyorum-300078
Uzaktan muayene
25 Mayıs 2024
/yazi/uzaktan-muayene-295735
MAHPUS GAZETECİ MÜFTÜOĞLU HAPİSHANEDEN BİLDİRDİ
Başhekimlik kelepçeli muayeneyi savundu
26 Kasım 2023
/haber/bashekimlik-kelepceli-muayeneyi-savundu-288458
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu’na kelepçeli muayene dayatması
13 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-na-kelepceli-muayene-dayatmasi-283915
Tutuklu gazeteciye hastanede kelepçeli muayene
20 Aralık 2022
/haber/tutuklu-gazeteciye-hastanede-kelepceli-muayene-271708
