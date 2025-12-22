Jandarma: "IŞİD önümüzdeki günlerde saldırabilir"

Ankara İl Jandarma Komutanlığının, yeni yılın yaklaşması dolayısıyla IŞİD'in "saldırı hazırlığı" içinde olduğu konusunda birimleri uyardığı ortaya çıktı.

19 Aralık tarihli yazıda komutanlık olası IŞİD saldırısına karşı personelini ve ilgili birimleri uyardı. Yazıda Ankara ve İstanbul’a işaret edildi.

Birkaç gün içinde... Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı iç yazışmasında "halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığını" bildirdi. Yazıda alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Jandarma yazışmasından (Fotoğraf: İz Gazete)

"Sansanyonel eylem arayışı"

Cumhuriyet'in haberine göre, IŞİD'in saldırı niyeti, “Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan" IŞİD'in "özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı”ndan kaynaklanıyor.

Haberde, Jandarma yazışmasında “Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği”nin kaydedildiği ifade ediliyor.

Jandarma personelinden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşmasının istendiği belirtildi.

(AEK)