HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:42 22 Aralık 2025 22:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 04:31 23 Aralık 2025 04:31
Okuma Okuma:  2 dakika

"SANSAYONEL EYLEM ARAYIŞI"

Jandarma: "IŞİD önümüzdeki günlerde saldırabilir"

Ankara İl Jandarma Komutanlığının iç yazışmasında önümüzdeki birkaç gün içinde "yılbaşı" dolayısıyla "sansasyonel eylem" arayışındaki IŞİD'in kitlesel saldırı gerçekleştirebileceği uyarısı alındığı bildirildi. Birimler uyarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Jandarma: "IŞİD önümüzdeki günlerde saldırabilir"
IŞİD'in 22 Ağustos 2016'da Gaziantep'te bir düğünü bombalayarak öldürdüğü 50'yi aşkın insanın cenaze töreninden/CNN videosundan kayıt

Ankara İl Jandarma Komutanlığının, yeni yılın yaklaşması dolayısıyla IŞİD'in "saldırı hazırlığı" içinde olduğu konusunda birimleri uyardığı ortaya çıktı.

19 Aralık tarihli yazıda komutanlık olası IŞİD saldırısına karşı personelini ve ilgili birimleri uyardı. Yazıda Ankara ve İstanbul’a işaret edildi.

Birkaç gün içinde...

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'ün haberine göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı iç yazışmasında "halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığını" bildirdi.

Yazıda alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Yeni yıl yaklaşırken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olası IŞİD terör saldırısına karşı personelini ve ilgili birimleri uyardı. 19 Aralık tarihli yazıda Ankara ve İstanbul’a işaret edildi.

Jandarma yazışmasından (Fotoğraf: İz Gazete)

"Sansanyonel eylem arayışı"

Cumhuriyet'in haberine göre, IŞİD'in saldırı niyeti, “Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan" IŞİD'in "özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı”ndan kaynaklanıyor.

Haberde, Jandarma yazışmasında “Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği”nin kaydedildiği ifade ediliyor.

Jandarma personelinden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşmasının istendiği belirtildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-İstanbul
Ankara İl Jandarma Komutanlığı IŞİD saldırısı yılbaşı
