Jandarma için kamuflaj üretimi yapan işçiler maaşları için direnişte

Diyarbakır’da Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fason atölyede çalışan 55 işçi, üç aydır ücretlerinin ödenmemesi üzerine ürettikleri Jandarma kamuflajlara el koydu.

CEGA Medya’dan Ferit Aslan’ın haberine göre Altoteks Tekstil, üç ay önce Diyarbakır’da fason üretim yapan Asitekstil ile anlaştı. Firma, Tekstil OSB’de bir yer tutarak Jandarma’nın kullanımı için kamuflaj üretimine başladı.

Ancak firma açık kaldığı süre boyunca, tamamı kadın olan işçilere ücretlerini ödemedi. Üç ayın sonunda da iflas etti. Sahipleri ise kayıplara karıştı.

Altoteks, firmanın iflasının ardından üretilen kamuflajları atölyeden almak istedi. İşçiler ise öncelikle firmadan alacaklarının ödenmesini talep etti.

Firmanın bunu kabul etmemesi üzerine de kamuflajlara el koydu, atölyede nöbet tutmaya başladı.

İşçiler, Altoteks yetkililerinin maaşlar için defalarca söz vererek kamuflajların bitirilmesini sağladığını ancak daha sonra da kendilerini ortada bıraktıklarını söyledi. Firma tarafından kandırıldıklarını dile getirdi.

Diyarbakır Tekstil OSB Başkan Vekili Veli İpek iddiaları doğrulayarak, 55 işçinin mağduriyetinin sürdüğünü belirten bir açıklama yaptı. Üretimin yapıldığı Altoteks firmasının sorumluluk alması gerektiğini belirterek “Sorunu çözmesi gereken, adına üretim yapılan firmadır.” dedi.

