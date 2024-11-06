Jandarma, cezaevindeki Ak Gençlik Ocakları başkanını bulamadı

BirGün muhabiri İsmail Arı, İçişleri Bakanlığı logosunu kullanarak hazırladığı sahte kimlik kartlarıyla imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan’dan şikayetçi oldu.

Arı suç duyurusunda Aydoğan’ın kendisini tehdit ve hakaret ettiğini kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Aydoğan’ın kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini istedi.

Ancak jandarma, 14 Ağustos 2024’te savcılığa Aydoğan’ın açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilemediğini bildirdi. Jandarma, savcılığa sunduğu raporda “Açık kaynak araştırması sonucu kullanıcı şahıs hakkında ayırıcı ve ayrıştırıcı bilgi olmaması nedeniyle açık kimlik ve adres tespit edilememiştir” dedi. Ancak söz konusu tarihte Aydoğan hapisteydi.

Aydoğan da Arı’dan şikayetçi oldu

Ferhat Aydoğan, İsmail Arı’nın kendisi hakkında yaptığı haberler sonrası ‘terörist’ olmakla suçlamıştı.

Aydoğan, Arı için “Artıkçı İsmail Arı, senin DHKP-C'li olduğun belli. Bir de utanmadan resmî kuruluşa laf ediyorsun” demişti. Ardından da “Sana son uyarımı yapmıştım. Sen insanların mahremine kadar inan, aşağılık kalitesiz insansın. Bak, ortada gezemiyorsun, çıkamıyorsun karşıma. Fare gibi kaçıyorsun. Ama beni her yerde görebilir, duyabilirsin. Sen kalemi satılık ve kalemini tetikçiliğe kullanan vatan haini birisin” diye tehdit etmişti.

Aydoğan hapisten çıktıktan sonra BirGün ve İsmail Arı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca kamuoyuna bir açıklama yapan Aydoğan haberleri yalanlayarak “Dernek içi yönetici tanıtım kartlarımızda T.C. İçişleri Bakanlığı ibaresini kullanmamızın sebebi Türkiye genelinde kurulan dernekler ve vakıfların T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerinin yürütülmesidir” dedi.

Ali Yerlikaya duyurmuştu

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin’in, İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olunca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 Temmuz’da “Gereği yapıldı” diyerek iki ismin gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, “Şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" dedi.

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildi. Depremde Maraş'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte poz verdi.

(HA)