James David Vance hakkında neler biliyoruz?

5 Kasım’da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, 39 yaşındaki Ohio Senatörü James David Vance’i başkan yardımcısı adayı olarak seçti.

ABD siyasetinde genç ve yeni bir figür olan J.D. Vance hakkında bilinenleri, Vance’in iç ve dış politikadaki pozisyonunu ve söylemlerini derledik.

J.D. Vance, 2016 yılında yayımlanan “Hillbilly Elegy” adlı otobiyografik kitabıyla ünlenmişti. 2016’daki başkanlı seçimleri öncesinde Trump’ı eleştiren, “Amerika’nın Hitler’i” olabileceğini savunan Vance, başkan seçilmesinin ardından Trump’ın politikalarının büyük bir destekçisi haline geldi. 2022’de Cumhuriyetçi Parti’den Ohio Senatörü seçildikten sonra da bu desteğini sürdürdü.

“Beyaz, orta ve alt sınıfa hitap ediyor”

“Hillbilly Elegy” kitabına göre J.D. Vance, 1984’te Ohio’da yoksul bir ailede doğdu, lise eğitimini tamamladıktan sonra ABD ordusuna katılarak 2005’te Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı.

Irak’tan döndükten sonra Ohio Devlet Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldı, ardından Yale Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

37 yaşında Ohio Senatörü seçilen Vance, bu göreve gelen en genç isimlerden biri oldu.

Vance’in, Trump’ın hedef kitlesi olan “beyaz, orta ve alt sınıf” seçmen kitlesine ‘daha iyi’ hitap edebileceği düşünülüyor. Trump 39 yaşındaki Vance’i tercih ederek, rakibi Biden’la birlikte ileri yaşları üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt vermiş oldu.

Fotoğraf: Trump Kampanya Ofisi

Daha fazla İsrail, daha az Ukrayna

Vance, dış politikada ABD’nin daha ‘izolasyonist’ bir tutum izlemesi gerektiğini savunuyor.

ABD’nin aynı anda çok fazla ihtilaflı konuya dahil olduğunu belirten Vance’e göre, “ülke kapasitesi aşıldı ve bu durum yasadışı göç gibi acil sorunlara çözüm oluşturulmasını zorlaştırıyor.”

CNN’e verdiği bir röportajda İsrail ve Tayvan’ın ABD için ‘vazgeçilemez bölgesel stratejik partnerler’ olduğunu belirten Vance, Ukrayna’yı ise bunun dışında tutuyor.

Vance, Ukrayna’ya yapılan yardımlar ABD için sürdürülebilir olmadığını ve Ukrayna’nın sadece savunma yaparak Rusya lideri Putin ile bir anlaşmaya varmaya çalışmasını söylüyor.

İsrail’in ‘ulaşılabilir’ hedefleri olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini savunan Vance, Ukrayna’nın ise hedeflerine ulaşamayacağını düşünüyor.

*Trump ve Vance Kudüs'teki 'Ağlama Duvarı' önünde

Göçmen karşıtlığı

Göç politikası Trump’ınkiyle örtüşen Vance, ne sebepten olursa olsun ‘yasadışı’ olarak ABD’ye göç edenlere sığınma verilmemesi gerektiğini savunurken, ülkeye uyuşturucu girişinden de göçmenleri sorumlu tutuyor.

Göç konusunu, “ABD’nin en öncelikli sorunu” olarak nitelendiren Vance, Trump’ın Meksika sınırı boyunca duvar inşa etme projesini destekliyor ve ‘belgesiz’ tüm göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kürtaj karşıtlığı

Kürtaj karşıtı olan Vance, 2022 yılında kadınlara kürtaj hakkını güvenceye alan Roe v. Wade kararının kaldırılmasını destekliyor.

Ensest ve tecavüz gibi durumlarda bile kürtajın yasaklanması gerektiğini savunan Vance’e göre, sadece anne hayatının tehdit altında olduğu durumlarda ‘istisna’ olabilir.

2022’de senatör adaylığı sürecinde internet sitesinde bulunan bir yazıya göre, Vance, “kürtajı ortadan kaldırmakla sadece doğmamış çocukları korumayı değil, aynı zamanda toplumu daha çok çocuk ve aile yanlısı yapmayı” hedefliyor.

Fotoğraf: vance.senate.gov

“Amerikan endüstrisini rekabetten korumalıyız”

CBS’in 'Face the Nation' (Ulusla Yüzleş) adlı programındaki konuşmasında, ekonomi konularında ve özellikle gümrük vergilerinde Trump’ın politikalarını destekleyen Vance, 'Amerikan üretimini' artırmanın önemini vurguluyor.

Ülkeye giren tüm yabancı mallara yüzde 10’luk bir gümrük vergisi getirilmesini ve bu verginin özellikle Çin’e karşı 'daha sert bir şekilde' uygulanmasını savunuyor.

Petrol şirketleri tarafından destekleniyor

Demokrat Parti’nin sol kanadına yakınlığıyla bilinen ve iklim değişikliğine karşı mücadele eden 'Gündoğumu Hareketi'ne (Sunrise Movement) göre, J.D. Vance, ABD Kongresi’nde petrol şirketlerinden en çok bağış alan senatörlerden birisi.

Senatör adaylığı sürecinde American Leadership Forum’daki konuşmasında Vance, iklim krizinin olmadığını, iklimin değiştiğini ancak bunun insanlar tarafından yapılmadığını söylüyor.

Küresel ısınma ve iklim krizine inanmayan Vance, sürdürülebilir enerji üretim yöntemlerine de karşı çıkıyor. Senatörü olduğu Ohio eyaletinde önemli bir yeri olan petrol ve doğalgaz endüstrisini destekliyor.

(TKY/VC)