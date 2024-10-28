Jamanak 116 yaşında

İstanbul’da Ermenice yayımlanan Jamanak 116 yıl önce bugün ilk sayısını çıkardı. 1908 yılından bu yana aralıksız yayımlanan Jamanak Ermenice “zaman” anlamına geliyor.

BİR KİTAP Bir Ermeni gazetecinin tanıklığıyla Soykırım yılları

muzir.org'un hatırlattığı habere göre, İkinci Meşrutiyet’in yarattığı demokratik atmosferle beraber Sarkis ve Misak Koçunyan kardeşler tarafından kurulan Jamanak’ta vekil, avukat ve yazar Krikor Zohrap, Yoldaş Pançuni kitabının yazarı Yervand Odyan, feminist yazar Zabel Esayan’ın yazılarını da yayınladı.

İyi ki doğdun Jamanak, nice yıllara...

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(EMK)