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Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 13:48
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2024 13:55
1 dk Okuma

Jamanak 116 yaşında

muzir.org hatırlattı, İstanbul’da Ermenice yayımlanan Jamanak 116 yıl önce bugün ilk sayısını çıkardı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Görselde, bir kişi elinde bir gazete tutuyor ve gazetenin başlığı "Jamanak" olarak görünüyor. Gazetenin üst kısmında kırmızı renkle yazılmış başlıklar ve siyah-beyaz fotoğraflar yer almakta. Gazetenin sayfası Ermenice karakterlerle yazılmış. Arka planda ise bir ofis ortamı var; bilgisayar başında çalışan birkaç kişi görülüyor. Çalışanlar, büyük ekranlar kullanarak metin düzenleme işlemi yapıyor gibi görünüyor. Ofis ortamı, yoğun bir çalışma atmosferini yansıtırken, gazetenin tarihi veya kültürel bir içerik sunduğu izlenimi veriyor.
Görsel: BİK

İstanbul’da Ermenice yayımlanan Jamanak 116 yıl önce bugün ilk sayısını çıkardı. 1908 yılından bu yana aralıksız yayımlanan Jamanak Ermenice “zaman” anlamına geliyor.

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muzir.org'un hatırlattığı habere göre, İkinci Meşrutiyet’in yarattığı demokratik atmosferle beraber Sarkis ve Misak Koçunyan kardeşler tarafından kurulan Jamanak’ta vekil, avukat ve yazar Krikor Zohrap, Yoldaş Pançuni kitabının yazarı Yervand Odyan, feminist yazar Zabel Esayan’ın yazılarını da yayınladı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/azinlik-gazeteleri-surumcemede-birakildi-235255
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3 Ekim 2019
/haber/azinlik-gazeteleri-ve-anadolu-basininin-sorunlari-meclis-gundeminde-213949
Azınlık Gazetelerine Anayasa İçin Davet
2 Kasım 2011
/haber/azinlik-gazetelerine-anayasa-icin-davet-133796
Azınlık Gazetelerine Sınırlı Destek
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/haber/azinlik-gazetelerine-sinirli-destek-132290
JAMANAK GAZETESİ'NİN 100. YILI
"Jamanak Ermeni Meselesinin Anlaşılmasına Yardımcı Oldu"
10 Ocak 2010
/haber/jamanak-ermeni-meselesinin-anlasilmasina-yardimci-oldu-119372
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