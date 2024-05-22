Jackie Matisse’in 'Uçurtma Zamanı' sergisi Arter’de

Jackie Matisse’in "Uçurtma Zamanı" başlıklı sergisi Arter'de izleyiciyle buluşuyor.

Küratörlüğünü Gill Eatherley’in yaptığı "Uçurtma Zamanı", Jackie Matisse’in uçurtmalarını Arter’in yüksek ve alçak tavanlı, aydınlık ve karanlık farklı alanlarında ilk kez boylu boyunca sergileyerek onlara iç mekânda bütünlüklü bir bakış sunuyor.

Sergi, sanatçının şans olgusu ve farklı sanatsal işbirlikleri yoluyla yarattığı eserlerine kapsamlı bir bakış sunuyor.

2021 yılında 89 yaşında hayatını kaybeden Matisse, imzası hâline gelen uçurtmalarını 1976 yılında çıktığı bir seyahat esnasında İstanbul semalarında uçurmuştu. Bugün canlı renkleriyle Arter binasının ön cephesinde beliren "Gökkuşağı" (Arc-en-Ciel, 1983) uçurtmaları yoldan geçenleri karşılıyor.

Matisse’in, 1962 yılında bir uçurtmayı ormanda ağaçlar arasında kaybetmesiyle sanat pratiği başlıyor. Bu tesadüfi olay, sanatçının kendi yolculuğuna yön vermesinde etkili oluyor.

Sanatçı, dinamik bir form olarak gördüğü uçurtmalarını kesmek, yapıştırmak, düğümlemek, katlamak, dikmek, birbirine eklemek, baskı yoluyla çoğaltmak, bağlamak, çizmek, ayırmak, toplamak, lehimlemek ve nihayet uçurmaktan yaşamı boyunca asla vazgeçmiyor.

Uçurtmaları yaratıcı bir ifade aracı olarak kullanan sanatçı, sanatsal repertuvarını genişletirken birçok farklı malzemeden yararlanıyor. Yaşamın çokyönlülüğünü yansıtan tesadüfi şekilleri ve buluntu nesneleri bir araya getiriyor.

Jackie Matisse, sanatsal pratiğinde “asılı kalma” fikrine de sıklıkla yer veriyor. Birçok yapıtında tellere, iplere, hatta saç tellerine iliştirilmiş öğeler görünmez bir eksen etrafında sessizce hareket edip havada süzülüyor.

Sergiyle paralel etkinlikler kapsamında, hareket tasarımı ve yönetimini Polly Motley’nin, video ve canlı görüntü tasarımını Molly Davies’in üstlendiği “Deniz Kuyrukları Performansları” da 22-26 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileri bekliyor.

Jackie Matisse hakkında

Pierre Matisse ve Alexina “Teeny” Sattler’ın kızı olarak 1931’de Neuilly-sur-Seine’de dünyaya geldi. New York’ta babasının kurucusu olduğu ünlü 57th Street Gallery’yi çevreleyen sanatsal ortamda büyüdü. 1954’te Paris’e taşındıktan sonra, 1959–1968 yılları arasında üvey babası Marcel Duchamp’a taşınabilir minyatür bir monografi olan Boîte-en-valise’i [Valizdeki Kutu] adlı eserini bir araya getirmesinde yardımcı oldu. Bu süre zarfında kendi sanatsal üslubunu geliştirerek “gökyüzünde renk ve çizgiyle oynamak” için uçurtmaların çok boyutlu hareketine odaklandı ve uçurtma kuyruklarından oluşan ilk sergisini 1972 yılında Paris’teki Alexandre Iolas Gallery’de açtı.

1980'de New York’taki Betty Parsons Gallery’de sualtı uçurtmalarını sergileyen Matisse, hareket ve hafiflik kavramlarıyla ilişki kurarak gökyüzü, deniz ve iç mekânlar için üç farklı bağlamda uçurtma benzeri nesneler üretmeye devam etti.

Sanatçının Jeux d'Espace [Uzam Oyunları] başlıklı retrospektifi, 2013 yılında Le Cateau-Cambrésis’teki Matisse Müzesi’nde düzenlendi. 2021'de Paris’te hayatını kaybetti. (AÖ)