İZSU ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Konak’ta sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile 44 yaşındaki İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltı kararları verdi.

Polis bu kapsamda İZSU Genel Müdürü Gürkan E., Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Y., Metropol Bölge Müdürü Ali A., Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P.'yi gözaltına aldı.

Ayrıca İzmir’in önceki dönem Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İZSU Genel Müdürü olarak görev yapan ve şu an Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ali Hıdır K. de gözaltına alınanlar arasında.

Polis gözaltı işlemini İZSU Genel Müdürlüğü binasına gelerek yaptı. Gözaltına alınanlar Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan isimlere, olayın nedenlerine ilişkin bilgi ve sorumlulukları belirlemek amacıyla ifadelerine başvurulacağı söylendi.

25 gündür görevdeymiş

İSU Genel Müdürünün görevden alınmasına CHP’den tepki geldi. İzmir Milletvekili Mahir Polat Gürkan E.’nin 20 Haziran’da göreve başladığını söyleyerek kararın siyasi olduğu imasında bulundu:

"20 Haziran'da göreve başlamış bir genel müdürün bu şekilde gözaltına alınmasını kişisel değil, kuruma yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bilirkişi raporu diyorlar ama ortada bilirkişi raporu yok. Yıpratmaya yönelik bir operasyonla karşı karşıyayız. Bir kurumun genel müdürünün polis gönderilerek kurumundan gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da "Bu işin sorumlularının bulunmasını herkesten çok biz istiyoruz. Yalnızca adil yargılanma olması gerekiyor. Bu işten İZSU'nun doğrudan sorumlu olduğu bir iş olarak düşünmemek lazım. Elektrik kaçağı var ve kaçak için gerekli işlemler yapılmamış. Bunun GDZ'in kabahatini gölgelemek için sorumluluğu yaymak amacıyla yapılan bir davranış olduğu kanaatindeyiz. Elbette gerçekler ortaya çıkacak. Biz bu yargılamayı yakından takip ediyoruz. Burada hak etmediği halde kimsenin özgürlüğünün gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakim karşısına çıktığında salıverileceğini düşünüyoruz. Hatalı bir karar” diye konuştu.

Ne olmuştu? İzmir Konak’ta 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı, Altısı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre beş şüphelinin daha olayda ihmali olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verildi. Bunlardan üçü yakalanırken, biri kanser tedavisi gördüğü, diğeri ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınmadı. Yakalanan üç kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporuna göre Gdz Elektrik kabloları yeterli derinliğe gömmemiş. İZSU da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırmış. İki kurum arasında yeterli koordinasyon olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtiliyor.

(HA)