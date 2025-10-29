İznik'ten Beyrut'a: Papa XIV. Leo'nun ilk dış gezi programı

Papa XIV. Leo'nun Vatikan dışına yapacağı 27 Kasım - 2 Aralık 2025 arasındaki ilk Apostolik Seyahat, tarihteki ​​ilk İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle geleceği Türkiye'den başlayacak ve 30 Kasım'da Lübnan'a geçişiyle sürecek.

Papa'nın seyahatiyle ilgili ilk bilgiler Vatikan'dan ekim başında duyurulmuştu.

Papa XIV. Leo ilk yurtdışı gezisine Türkiye'den başlayacak

Vatikan, hafta başında Papa'nın 27 Kasım'da Türkiye'den başlayacak gezisiyle ilgili yeni ayrıntıları duyurdu.

Ankara'dan İznik'e, İstanbul'a, Beyrut'a

XIV. Leo başkent Ankara'ya varışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ardından Türkiye yetkililerine, sivil toplum temsilcilerine ve diplomatik misyon üyelerine hitap edecek. Papa günün sonunda, Ankara'dan uçakla İstanbul'a geçecek.

Papa Leo, Türkiye'deki ilk tam çalışma günü 28 Kasım'da İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde piskoposlar, rahipler, diyakozlar, kutsanmış kişiler ve pastoral çalışanlarla bir araya gelecek. Cuma sabah ilerleyen saatlerde, Bomonti'deki, “Fransız Fakirhanesi” olarak da bilinen "Petites Sœurs des Pauvres" (Yoksulların Küçük Rahibeleri) huzurevini ziyaret edecek.

Bunun ardından helikopterle kısa bir uçuşla İznik'e (tarihsel adıyla Nicea) geçecek olan Papa, antik Aziz Neofitos Bazilikası arkeolojik kazıları yakınında düzenlenecek bir ekümenik dua ayinine katılacak.

Aynı gün İstanbul'a dönecek olan XIV. Leo Apostolik Heyet'teki piskoposlarla bir araya gelecek.

Cumartesi Sultanahmet'te

Papa, 29 Kasım Cumartesi gününe Türkiye dışında iç duvarlarını kaplayan mavi ağırlıklı çiniler dolayısıyla "Mavi Cami" olarak bilinen Sultanahmet Camii ziyaretiyle başlayacak, ardından Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kilisenin ve İstanbul'daki Hristiyan cemaatleri liderleriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Öğleden sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikliğinin merkezi olan Aziz Yorgi Patrikhanesi'nde bir Doksoloji ayininin ardından Papa XIV. Leo, Ekümenik Patrik I. Bartholomeos ile bir araya gelecek ve iki ruhani lider Patrikhane Sarayı'nda Ortak Bildiri'yi imzalayacak.

Gün, İstanbul Volkswagen Arena'da kutlanacak Kutsal Ayin ile sona erecek.

Pazar Aziz Andreas Yortusu kutlamaları ve İstanbul'a veda

Papa'nın 30 Kasım Pazar günü - Havari Aziz Andreas Yortusu - programı, Ermeni Apostolik Katedrali'ne yapacağı dua ziyaretiyle başlayacak.

Leo, aynı sabah ilerleyen saatlerde Aziz Yorgi Patrikhanesi'nde bir Kutsal Ayin'e katılacak. Ayin sonunda yapılacak ekümenik kutsamanın ardından Papa, Ekümenik Patrik ile öğle yemeği yiyecek.

Konuk Papa XIV. Leo, öğleden sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek veda töreninin ardından, Apostolik Yolculuğu'nun ikinci ayağına Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçarak başlayacak.

Beyrut'ta...

Varışının ardından burada, Cumhurbaşkanı, Ulusal Meclis Başkanı ve Lübnan Başbakanı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak. Ardından, Lübnan yetkililerine, sivil toplum temsilcilerine ve diplomatik misyon mensuplarına geleneksel konuşmasını yapacak ve gezi programı çerçevesindeki etkinliklere katıldıktan sonra 2 Aralık'ta Beyrut Sahili'ndeki Kutsal Ayin'in ardından Vatikan'a dönüş yolculuğuna başlayacak.

(AEK)