İznik Gölü’ndeki kuraklığa çözüm: Baraj ve dereler göle bağlanacak

Bursa'nın İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırları içindeki İznik Gölü'ndeki kuraklık sorununu ele almak için düzenlenen İznik Gölü Koruma Birliği toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın başkanlığında her iki ilçenin belediye meclis üyeleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri yer aldı.

Gölün su seviyesini dengelemek için acil alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü oturumda, Boğazköy Barajı'nın ve Karsak mevkisindeki beş derenin göle bağlanması en önemli çözüm önerisi olarak öne çıktı.

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Kapalı sistem sulama

Belediye Başkanı Usta, İznik Gölü'nün sadece su kaynağı değil, bölge için önemli doğal ve turistik bir değer olduğunu söyledi. Gölü korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Usta, "Boğazköy Barajı ve beş derenin göle yönlendirilmesi gibi projelerle geleceğimizi koruyacağız," dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantıda ayrıca, İznik Barajı'nın kullanıma sunulmasının ardından kapalı sistem sulamaya geçileceği açıklandı.

“Vahşi sulama” uygulamalarının sona erdirileceği ve bu kaynağın daha verimli kullanılmasının sağlanacağı, kapalı sistem sulamayla gölün su seviyesinin destekleneceği vurgulandı. (TY)



