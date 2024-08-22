İznik Gölü'nde kağıt fabrikasına karşı eylem: "Gölümüzü savunacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 'özel endüstri bölgesi' ilân edilen ve İznik Gölü kıyısına kurulması planlanan Albayrak Grubu’na ait kâğıt fabrikasına karşı dün (21 Ağustos) eylem yapıldı.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) ve Bursa Kent Konseyi’nin çağrısıyla, fabrikanın kurulması planlanan arazi önünde yapılan eyleme Nilüfer Kent Konseyi, Bursa Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kayın Ormanı Derneği, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal ve Kayıhan Pala ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu katıldı.

İznik Gölü’ne ‘adrese teslim’ kâğıt fabrikası kararı

“Gölü besleyen kaynaklar kurutuluyor”

Bursa Muhalif’in haberine göre, DOĞADER Başkanı Murat Demir yaptığı konuşmada, İznik Gölü Koruma Bölgesi’nin yıllar içinde sanayi bölgesine dönüştüğünü, onlarca tesisin ya gölden su çektiğini ya da gölü besleyen su kaynaklarını sömürdüğünü belirtti.

İznik Gölü’nün kurumaması için yıllardır mücadele ettiklerini belirten Demir, “Kime karşı? Bu ülkenin taşını, toprağını, suyunu, havasını, doğasını talan edenlere karşı mücadele ediyoruz” dedi.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koruma bölgesi artık sanayi bölgesi haline gelmiştir. Az ileride Cargill fabrikası var. Cargill Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçti. Kazandığımız davalar, elde ettiğimiz hakları hiçe saydılar. Bugün de burada yine bir özel endüstri bölgesi ilan edilerek, bir aileye imtiyazlı bir karar çıkartarak İznik Gölü’nü talan ettirmek istiyorlar.

20 yıldır diyoruz, İznik Gölü artık sanayi baskısını, etrafındaki yapılaşmayı kaldırmıyor. Az ileride, Gemlik’te Gemlik Gübre, DSİ’nin teminatı olmamasına rağmen yılda 10 milyon ton su çekiyor. Etrafındaki sanayiler İznik Gölü’nü kurutuyor, gölü besleyen su kaynaklarını sömürüyor. Bizler bu talana müsaade etmiyoruz ve İznik Gölü’nü savunuyoruz. Bugün gölümüzü savunmaya geldik.”

“Bilirkişi raporu bekleniyor”

Eylemde bileşenler adına yapılan ortak açıklamayı, dava sürecini takip eden Avukat Erol Çiçek okudu.

Albayrak Holding’in 2013’te kağıt fabrikası kurmak için ‘kendine özel’ plan değişikliği yaptırdığını belirten Çiçek, yargı sürecini şöyle özetledi:

“Ardından ÇED olumlu kararı alınmıştı. Bursa Barosu ve tarafımdan açılan davalarla hem plan değişikliği hem de ÇED olumlu kararı iptal edilmişti.

Şimdi de Albayrak Grubu’ndan Varaka Kağıt oluklu mukavva fabrikası kurmak istiyor. Bu tesis için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldı, rapor bekleniyor.

Bursa İl Toprak Kurulu’nun tarım dışı kullanım iznine karşı açılan dava ise kararın icrai olmadığı gerekçesiyle apar topar reddedildi; şu anda istinaf aşamasında.”

“Daha çok tesis yapılmak isteniyor”

Erol Çiçek ayrıca, tesisin yapılması planlanan alanın, İznik Gölü Sulak Alanı’nı koruma amacı taşıyan 2 bin 500 metrelik tampon bölge içerisinde yer aldığına dikkat çekti.

“Buna göre 1/100.000 ölçekli planda belirtildiği şekilde, buradaki mevcut tesislerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği ve yeni sanayi tesisi kurulamayacağı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde açıkça belirtiliyor” diyen Çiçek, bölgeden uzaklaştırılması gereken sanayi tesislerinin daha çok yapılmak istendiğini söyledi.

(VC)