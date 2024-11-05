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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 14:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 16:30
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İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde meydana gelen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının tatbikat yaparkenmeydana geldiği açıklandı

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

İzmit'teki Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) tesislerinde patlama yaşandı. Çıkan yangının kısa sürede söndürüldü.

Patlama sonrası yükselen dumanlar İzmit Körfezi’nin diğer ucu olan Gölcük ve Karamürsel sahillerinden görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın patlamaya ilişkin “TÜPRAŞ içinde planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Olay o tatbikatta yaşanan bir olumsuzluk. Şu an her şey kontrol altında. Vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok” diye açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yangın ile ilgili açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜPRAŞ tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yaşanan yangın kısa sürede kontrol altında alınmıştır. Tatbikat sırasında meydana gelen olumsuzluk ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

12 kişi yaralandı

TÜPRAŞ da patlamanın kompresör bakım çalışması sırasında meydana geldiğini duyurdu. Yangının kontrol altına alındığını ve rafineride diğer faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirten TÜPRAŞ, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Borsada işleme kapandı

Öte yandan Borsa İstanbul, TÜPRAŞ’ın işlem sırasını geçici olarak kapattı.

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bilgilendirmede "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

TÜPRAŞ hisseleri patlamanın ardından yüzde 3 düşüşle 138,5 TL’ye kadar geriledi. An itibarıyla hisse, günlük bazda yüzde 1,89 düşüşle 139,9 TL seviyesinde bulunuyor.

TÜPRAŞ, 1983'te Batman, İzmir, İzmit ve Kırıkkale'deki devlete ait dört petrol rafinerisinin birleştirilmesiyle çatı şirket olarak kuruldu. 2006'da özelleştirilerek Koç Holding'e devredildi. Akaryakıt ürünleri, bitüm, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı, LPG, motor yağı gibi petrol türevlerini üretiyor. İzmit rafinerisinin ham petrol işleme kapasitesi yıllık 11,3 milyon ton.

(Mİ/HA)

Haber Yeri
İstanbul
izmit tüpraş YANGIN
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