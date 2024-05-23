İzmit Belediyesi’nin çileklerini çaldılar

İzmit Belediye’nin 2022’de ihtiyaç sahibi kız öğrencilere destek olmak için başlattığı Çilek Köyü projesinde hasat öncesi hırsızlık vakası yaşandı.

Bugün yurttaşlarla birlikte gerçekleştirilecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. 12 dönümlük araziye ekilen 25 bin çilek fidesinin meyvelerinin çalındığı ortaya çıktı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan olayı “Dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır” sözleriyle duyurdu.

Hürriyet-Kaplan ayrıca olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçtiklerinin bilgisini verdi.

(HA)