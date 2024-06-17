İzmir’in üç ilçesinde orman yangını

İzmir'in Aliağa’ya bağlı Yayakent Mahallesi’nde, Buca’da çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda ve Çiğli ilçesindeki Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Buca’daki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edilirken; Aliağa’da yangını 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesindeki yangına ise karadan ve havadan müdahale edildi.

Orman yangınlarında yüksek ısıya maruz kalan krom, zehirli hale gelebilir

(RT)