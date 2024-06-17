ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Haziran 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2024 16:43
1 dk Okuma

İzmir’in üç ilçesinde orman yangını

İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde orman yangını çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir’in üç ilçesinde orman yangını
*Fotoğraf: AA

İzmir'in Aliağa’ya bağlı Yayakent Mahallesi’nde, Buca’da çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda ve Çiğli ilçesindeki Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Buca’daki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale edilirken; Aliağa’da yangını 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çiğli ilçesindeki yangına ise karadan ve havadan müdahale edildi.

Orman yangınlarında yüksek ısıya maruz kalan krom, zehirli hale gelebilir
Orman yangınlarında yüksek ısıya maruz kalan krom, zehirli hale gelebilir
10 Ocak 2024

(RT)

izmir orman yangını
Sayfa Başına Git