İzmir’deki orman yangınının sorumluları kaçak kazı yapanlar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve beş gün sonra kontrol altına alınabilen yangınla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere yöre, yangının çıktığı noktalarda detaylı inceleme yapan ekipler, bölgede tarihi eser kaçakçılığı amaçlı kaçak kazı yaptıkları ve yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı

Sahte polis kimlikleri

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 40 obje ve imitasyon banknotlar ile polis emeklileri derneği üyelik kartı, polis gazetesi kimlik kartı, polis araç tanıtım kartı ve sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar da ele geçirildi.

Çıkarıldıkları adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, S.K. ve M.İ, "taksirle yangına neden olmak" ve "kaçak kazı yapmak", D.Y. ve A.S. de "kaçak kazı yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (TY)

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan ve üç ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülse de yangında onlarca hayvan hayatını kaybetmişti. Yangında ayrıca çok sayıda ev ve işyeri hasar görmüştü.