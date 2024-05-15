İzmir’de ve Diyarbakır’da Dünya Vicdani Retçiler Günü etkinlikleri

Vicdani Ret İzleme, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler günü kapsamında düzenleyeceği etkinliklerde, İsrail’de savaş karşıtı mücadeleyi ve vicdani reddi konuşmaya çağırıyor.

Vicdani Ret İzleme’nin Türkçe çevirisini gerçekleştirdiği “Shalom–Salaam–Peace” belgeselinin Türkiye’deki ilk gösterimi, 17 Mayıs Cuma günü, 18:30’da, İzmir Dayanışma Akademisi’nde olacak. Gösterim sonrasında yönetmen Alexia Tsouni’nin katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

İkinci gösterim ise, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da Diyarbakır Mordem Sanat Merkezi’nde olacak. Gösterim sonrasında yine, yönetmenin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek.

“Shalom – Salaam – Peace” belgeseli, İsrailli vicdani retçilerin savaş karşıtı mücadelesini anlatıyor.

Belgesel süresi: 50 dakika

Yapım: FemActArt Social Cooperative

Belgesel ve etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için iletişim:[email protected]

Etkinlik duyurularına buraya tıklayarak erişebilrsiniz.

(EMK)