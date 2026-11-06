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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 06.11.2026 17:46 6 Kasım 2026 17:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.11.2026 17:57 6 Kasım 2026 17:57
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir’de trans kadınlara yönelik operasyonda altı tutuklama

İzmir’de 3 Kasım’da trans kadınların yaşadığı evlere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden yedisi tutuklandı. Tutuklananların altısı trans kadın. Beş kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir’de trans kadınlara yönelik operasyonda altı tutuklama
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İzmir’in Bornova ilçesinde trans kadınların yaşadığı evlere yönelik 3 Kasım’da düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 12 kişinin işlemleri tamamlandı.

Kaos GL’nin haberine göre, gözaltına alınanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme altı trans kadın ile bir kişinin daha tutuklanmasına karar verdi. Beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de 12 trans kadın gözaltında: “Hiçbir trans kadını yalnız bırakmayacağız”
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3 Kasım 2026

Tanıklara trans kimliğine ilişkin soru

20 Kasım Derneği, soruşturmaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, emniyetten kendilerine aktarılan bilgiye göre dosyada 160’tan fazla tanık bulunduğunu ve bu kişilerin ifadelerinin alınacağını duyurmuştu.

Derneğe ulaşan ve soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren kişiler, emniyette kendilerine “Bu kişinin trans olduğunu biliyor muydun?” sorusunun yöneltildiğini aktardı.

20 Kasım Derneği, söz konusu sorunun soruşturmanın niteliğine ilişkin kaygı yarattığını belirterek şu soruları yöneltti:

Bir kişinin trans olduğunu bilip bilmemek, hangi suçlamanın konusu olabilir? Trans kimlik, neden bir soruşturmanın bu denli merkezine yerleştirilmektedir?

Dernek açıklamasında ayrıca, trans kadınların kimlikleri üzerinden kriminalize edildiğini belirterek, barınma, çalışma, güvenlik ve eşit yurttaşlık haklarına erişimde karşılaştıkları sorunların gözaltı ve tutuklamalarla ağırlaştığını ifade etti.

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1 Ekim 2026

“Ailem Güvende” operasyonları

Türkiye’de 12 Eylül’de “Ailem Güvende” adıyla başlayan operasyonlarda LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları, aktivistler ve gazeteciler gözaltına alındı. Aralarında Kaos GL Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu LGBTİ+ hak savunucuları tutuklandı.

Ankara’da beş trans kadın tutuklanırken, LGBTİ+ derneklerinin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına da erişim engelleri getirildi.

23 Ekim’de Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda ise 45 kişi gözaltına alındı. Aralarında trans kadınların da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 10’unun trans kadın olduğu açıklandı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
ailem güvende operasyonları izmir
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4 Kasım 2026
/haber/lgbti-lardan-baris-annelerine-dayanisma-ziyareti-325073
LGBTİ+ derneklerinden tutukluların serbest bırakılması çağrısı
28 Ekim 2026
/haber/lgbti-derneklerinden-tutuklularin-serbest-birakilmasi-cagrisi-324850
Yüksekdağ’dan cezaevindeki LGBTİ+’lara: Hiçbir zindan dayatması meşru hakkı gasp edemez
19 Ekim 2026
/haber/yuksekdagdan-cezaevindeki-lgbti-lara-hicbir-zindan-dayatmasi-mesru-hakki-gasp-edemez-324594
Özgül Saki, Metris’teki LGBTİ+ tutukluları ziyaret etti: Dayanışma onlara güç veriyor
19 Ekim 2026
/haber/ozgul-saki-metristeki-lgbti-tutuklulari-ziyaret-etti-dayanisma-onlara-guc-veriyor-324568
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 37
HEVİ LGBTİ+ Derneği: "Ailem Güvende" operasyonları danışmanlık çalışmalarımızı olumsuz etkiledi
14 Ekim 2026
/haber/hevi-lgbti-dernegi-ailem-guvende-operasyonlari-danismanlik-calismalarimizi-olumsuz-etkiledi-324413
Judith Butler: LGBTİ+’ların ailelerine saldıran kimse, aileyi müdafaa ettiğini söylemesin
13 Ekim 2026
/haber/judith-butler-lgbti-larin-ailelerine-saldiran-kimse-aileyi-mudafaa-ettigini-soylemesin-324356
AKPM'nin gündeminde Türkiye'nin LGBTİ+'lara baskısı var
2 Ekim 2026
/haber/akpm-nin-gundeminde-turkiye-nin-lgbti-lara-baskisi-var-324054
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