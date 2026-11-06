İzmir’de trans kadınlara yönelik operasyonda altı tutuklama

İzmir’in Bornova ilçesinde trans kadınların yaşadığı evlere yönelik 3 Kasım’da düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan 12 kişinin işlemleri tamamlandı.

Kaos GL’nin haberine göre, gözaltına alınanlar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme altı trans kadın ile bir kişinin daha tutuklanmasına karar verdi. Beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Tanıklara trans kimliğine ilişkin soru

20 Kasım Derneği, soruşturmaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, emniyetten kendilerine aktarılan bilgiye göre dosyada 160’tan fazla tanık bulunduğunu ve bu kişilerin ifadelerinin alınacağını duyurmuştu.

Derneğe ulaşan ve soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren kişiler, emniyette kendilerine “Bu kişinin trans olduğunu biliyor muydun?” sorusunun yöneltildiğini aktardı.

20 Kasım Derneği, söz konusu sorunun soruşturmanın niteliğine ilişkin kaygı yarattığını belirterek şu soruları yöneltti:

Bir kişinin trans olduğunu bilip bilmemek, hangi suçlamanın konusu olabilir? Trans kimlik, neden bir soruşturmanın bu denli merkezine yerleştirilmektedir?

Dernek açıklamasında ayrıca, trans kadınların kimlikleri üzerinden kriminalize edildiğini belirterek, barınma, çalışma, güvenlik ve eşit yurttaşlık haklarına erişimde karşılaştıkları sorunların gözaltı ve tutuklamalarla ağırlaştığını ifade etti.

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“Ailem Güvende” operasyonları

Türkiye’de 12 Eylül’de “Ailem Güvende” adıyla başlayan operasyonlarda LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları, aktivistler ve gazeteciler gözaltına alındı. Aralarında Kaos GL Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu LGBTİ+ hak savunucuları tutuklandı.

Ankara’da beş trans kadın tutuklanırken, LGBTİ+ derneklerinin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına da erişim engelleri getirildi.

23 Ekim’de Ankara merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda ise 45 kişi gözaltına alındı. Aralarında trans kadınların da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 10’unun trans kadın olduğu açıklandı.

(NÖ)