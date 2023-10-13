İzmir’de sanat günleri: 2 Yaka Kısa Film Festivali başlıyor
Uluslararası 2 Yaka Film Festivali 18 Ekim’de başlıyor.
22 Ekim’e kadar devam edecek festivalin bu yılki seçkisinde animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde on üç ülkeden yirmi yedi kısa film gösterilecek.
Etkinlik beş gün boyunca kısa film gösterimleri, söyleşiler, masterclass ve atölyelerle sinema takipçileriyle profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefliyor.
Tarihi Bıçakçı Han, Originn Creative Hub ve Darağaç – Çatı Sanat Alanı’nda, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe ilişkin güncel bilgilere buradan ulaşılabilir.
Festival Programı
18 Ekim, Çarşamba @Bıçakçı Han
14.00 – 15.00 / Gösterim: Seçki I
15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki III
16.00 – 17.00 / Gösterim: İzmir Yakası Seçkisi
17.00 – 18.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi
19.00 – 19.40 / Festival Açılışı: Gösterim – 2 Yakalı Seçki (Davetiyelidir.)
20.00 – 21.00 / Panel: İzmir'de Kısa Film Festivalleri ve Gösterimleri Ekosistemi
(Davetiyelidir.)
21.00 – 23.00 / Networking – Kokteyl (Davetiyelidir.)
19 Ekim, Perşembe @Bıçakçı Han
15.00 – 16.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi
16.00 – 17.00 / Gösterim: 2 Yakalı Seçki
17.00 – 18.00 / Gösterim: Seçki IV
19.00 – 20.00 / Özel Gösterim + Yapımcı ve Yönetmen ile Söyleşi: “Last Bus” (Stephan
Brenninkmeijer & Burak Öztekin)
20 Ekim, Cuma @Originn
11.00 – 15.00 / Masterclass: Essay Film – Filmlerde Kişisel İfade Üzerine (Zehra
Cerrahoğlu)
15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki II
16.00 – 17.00 / Gösterim: Seçki IV
18.00 – 19.00 / Özel Gösterim: 2 Yakalı Seçki + Söyleşi: Kısa Metrajda ve Uzun
Metrajda Türler ve Formatlar (Sebastian Mulder & Sertaç Koyuncu)
21 Ekim, Cumartesi @Darağaç, Çatı Sanat Alanı
11.00 – 15.00 / Masterclass: Sinemada “Türleştirme” Üzerine Egzersizler (Sertaç
Koyuncu)
13.00 – 14.00 / Gösterim: Seçki I
14.00 – 15.00 / Gösterim: Seçki II
15.00 – 16.00 / Gösterim: İzmir Yakası Seçkisi (*yönetmenlerin katılımıyla)
16.00 – 17.00 / Gösterim: Seçki III
18.00 – 19.00 / Söyleşi: Bir Sinemacı Gelişmek İçin Neye İhtiyaç Duyar? (Ellen Kocken,
Brian den Hartog)
20.30 – 23.00 / 2YKFF’23 Seyirci Buluşması
22 Ekim, Pazar @Darağaç, Çatı Sanat Alanı
11.00 – 15.00 / Atölye Çalışması: Belgesel Film Yapımında Görsel Gerilim (Brian den
Hartog) – Atölye dili İngilizcedir.
15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki IV
16.00 – 17.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi
17.00 - 18.00 / Gösterim: Seçki III (ZA/AÖ)