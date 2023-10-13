İzmir’de sanat günleri: 2 Yaka Kısa Film Festivali başlıyor

Uluslararası 2 Yaka Film Festivali 18 Ekim’de başlıyor.

22 Ekim’e kadar devam edecek festivalin bu yılki seçkisinde animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde on üç ülkeden yirmi yedi kısa film gösterilecek.

Etkinlik beş gün boyunca kısa film gösterimleri, söyleşiler, masterclass ve atölyelerle sinema takipçileriyle profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Tarihi Bıçakçı Han, Originn Creative Hub ve Darağaç – Çatı Sanat Alanı’nda, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe ilişkin güncel bilgilere buradan ulaşılabilir.

Festival Programı

18 Ekim, Çarşamba @Bıçakçı Han

14.00 – 15.00 / Gösterim: Seçki I

15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki III

16.00 – 17.00 / Gösterim: İzmir Yakası Seçkisi

17.00 – 18.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi

19.00 – 19.40 / Festival Açılışı: Gösterim – 2 Yakalı Seçki (Davetiyelidir.)

20.00 – 21.00 / Panel: İzmir'de Kısa Film Festivalleri ve Gösterimleri Ekosistemi

(Davetiyelidir.)

21.00 – 23.00 / Networking – Kokteyl (Davetiyelidir.)

19 Ekim, Perşembe @Bıçakçı Han

15.00 – 16.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi

16.00 – 17.00 / Gösterim: 2 Yakalı Seçki

17.00 – 18.00 / Gösterim: Seçki IV

19.00 – 20.00 / Özel Gösterim + Yapımcı ve Yönetmen ile Söyleşi: “Last Bus” (Stephan

Brenninkmeijer & Burak Öztekin)

20 Ekim, Cuma @Originn

11.00 – 15.00 / Masterclass: Essay Film – Filmlerde Kişisel İfade Üzerine (Zehra

Cerrahoğlu)

15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki II

16.00 – 17.00 / Gösterim: Seçki IV

18.00 – 19.00 / Özel Gösterim: 2 Yakalı Seçki + Söyleşi: Kısa Metrajda ve Uzun

Metrajda Türler ve Formatlar (Sebastian Mulder & Sertaç Koyuncu)

21 Ekim, Cumartesi @Darağaç, Çatı Sanat Alanı

11.00 – 15.00 / Masterclass: Sinemada “Türleştirme” Üzerine Egzersizler (Sertaç

Koyuncu)

13.00 – 14.00 / Gösterim: Seçki I

14.00 – 15.00 / Gösterim: Seçki II

15.00 – 16.00 / Gösterim: İzmir Yakası Seçkisi (*yönetmenlerin katılımıyla)

16.00 – 17.00 / Gösterim: Seçki III

18.00 – 19.00 / Söyleşi: Bir Sinemacı Gelişmek İçin Neye İhtiyaç Duyar? (Ellen Kocken,

Brian den Hartog)

20.30 – 23.00 / 2YKFF’23 Seyirci Buluşması

22 Ekim, Pazar @Darağaç, Çatı Sanat Alanı

11.00 – 15.00 / Atölye Çalışması: Belgesel Film Yapımında Görsel Gerilim (Brian den

Hartog) – Atölye dili İngilizcedir.

15.00 – 16.00 / Gösterim: Seçki IV

16.00 – 17.00 / Gösterim: Nijmegen Yakası Seçkisi

17.00 - 18.00 / Gösterim: Seçki III (ZA/AÖ)