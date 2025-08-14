İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”

“Bu saldırı aynı zamanda; emekten, demokrasiden, adaletten, doğadan yana eşit ve özgür bir yaşam isteyen tüm kesimlerin sesini kısmaya yönelik saldırıların bir parçasıdır. Yine bu saldırıları, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır.”

Akdemir ayrıca, “Baskılar, tehditler, saldırılar, ilan cezaları, yasaklamalar bu sesi bugüne kadar kısamamış, bugün de kısamayacaktır” dedi.