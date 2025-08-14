ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 10:10
1 dk Okuma

İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, “Evrensel Gazetesi, Metin Göktepe’nin gazetesidir. Daha önce benzer pusularda katledilmiş gazetecilerin gazetesidir. Korkakça saldırılara pabuç bırakmayız” dedi.

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

Diyar Saraçoğlu

İzmir’de protesto: “Evrensel susmadı, susmayacak”
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu

Evrensel Gazetesi’nin İzmir Bürosu’na yönelik silahlı saldırı, dün (13 Ağustos) protesto edildi.

Çok sayıda basın meslek örgütü, siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kitle, Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluştu.

Evrensel Gazetesi adına yapılan açıklamayı, gazetenin İzmir Temsilcisi Özer Akdemir okudu.

Evrensel'in İzmir bürosuna silahlı saldırı
Evrensel'in İzmir bürosuna silahlı saldırı
13 Ağustos 2025
“Halkın haber alma hakkına gözdağı”

Gazetenin 1995’ten bu yana gerçeğin peşinde koştuğunu, işçi ve emekçilerden yana haber yaptığını hatırlatan Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkede baskı, şiddet ve zor aygıtlarının iktidar eliyle tüm itiraz eden seslere yöneltildiği, işçi ve emekçilerin açlığa, yoksulluğa mahkum edildiği bir süreçte, bugün gazetemize yapılan bu saldırı aslında haberlerini yaptığımız, sorunlarını, taleplerini gündeme taşıdığımız işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, üretici köylülere, kadınlara, gençlere yapılmıştır.

“Bu saldırı aynı zamanda; emekten, demokrasiden, adaletten, doğadan yana eşit ve özgür bir yaşam isteyen tüm kesimlerin sesini kısmaya yönelik saldırıların bir parçasıdır. Yine bu saldırıları, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır.”

Akdemir ayrıca, “Baskılar, tehditler, saldırılar, ilan cezaları, yasaklamalar bu sesi bugüne kadar kısamamış, bugün de kısamayacaktır” dedi.

Özdal: Korkakça saldırılara pabuç bırakmayız

Akdemir’in ardından söz alan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal, “Bu ülkenin tarihinde benzer saldırılara çok rastladık. Bu görüntü bize fail hakkında bir şeyler söylüyor ama faili ortaya çıkartmak için Evrensel’in yakın zamanda yaptığı haberlere, attığı manşetlere göz atmak gerekir,” dedi.

Hakkı Özdal, “Evrensel, Metin Göktepe’nin gazetesidir. Daha önce benzer pusularda katledilmiş gazetecilerin gazetesidir. Korkakça saldırılara pabuç bırakmayız. Biz bildiğimiz yoldan devam ederiz,” diyerek sözlerini sürdürdü.

Özdal’ın ardından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, çeşitli kurum ve sendika temsilcileri ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da söz alarak Evrensel Gazetesi’yle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Eylem boyunca sık sık “Evrensel susmadı, susmayacak”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Özgür basın susturulamaz” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

(DS/VC)

Haber Yeri
İstanbul
evrensel gazetesi basına saldırı Hakkı Özdal özer akdemir izmir silahlı saldırı
