İzmir’de polisler birçok eve baskın yaptı: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir’de sabah saatlerinde polisler birçok eve bakın düzenledi.

MA'nın haberine göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilcisi Aslan Kızıl, Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM Üyesi Aydın Çetinkaya, Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Ramazan Kaygısız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Menemen İlçe Eş Başkanı Ekrem Karakoç, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileler ile Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAYDER) eski yöneticileri Selma Altan, Hediye Tekin ve İsmet Akdemir gözaltına alındı.

"Örgüt üyesi oldukları” iddiası ile gözaltına alınan isimler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukat Mecit Yıldırım, dosyada 24 saat "avukat kısıtlılık" kararı olduğu için müvekkilleriyle görüşemediklerini söyledi.

(EMK)