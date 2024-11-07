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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2024 14:20
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İzmir’de polisler birçok eve baskın yaptı: Çok sayıda kişi gözaltında

"Örgüt üyesi oldukları” iddiası ile gözaltına alınan isimler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kolluk kuvvetlerinin eşliğinde götürülen bir grup kişi görülüyor. Görseldeki kişilerden biri, polis tarafından kolundan tutulmuş durumda ve sivil kıyafetler giymekte. Çevredeki polislerin kıyafetlerinde "Polis" yazısı dikkat çekiyor. Ellerinden tutularak götürülen kişilerin yüzleri görünmüyor, sadece üst vücutları ve kıyafetleri görünüyor. Fotoğraf, bir gözaltı veya tutuklama anını yansıtıyor ve güvenlik güçlerinin bir operasyon gerçekleştirdiğini düşündürüyor.
Görsel: MA

İzmir’de sabah saatlerinde polisler birçok eve bakın düzenledi.

MA'nın haberine göre, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilcisi Aslan Kızıl, Halkların Demokratik Partisi (HDP) PM Üyesi Aydın Çetinkaya, Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Ramazan Kaygısız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Menemen İlçe Eş Başkanı Ekrem Karakoç, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileler ile Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAYDER) eski yöneticileri Selma Altan, Hediye Tekin ve İsmet Akdemir gözaltına alındı.

"Örgüt üyesi oldukları” iddiası ile gözaltına alınan isimler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukat Mecit Yıldırım, dosyada 24 saat "avukat kısıtlılık" kararı olduğu için müvekkilleriyle görüşemediklerini söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyaset gözaltılar dem parti
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