İzmir’de ‘Meryem Ana Yortusu’ ayini düzenlendi

Birçok Hıristiyan kilisesinin 15 Ağustos’ta, Ermeni Kilisesi’nin ise 15 Ağustos’a en yakın pazar günü kutladığı bir yortu olan “Meryem Ana Yortusu” ayini bugün İzmir'in Selçuk ilçesinde yapıldı.

Ayin, İsa peygamberin annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde düzenlendi.

Hıristiyanlar için kutsal sayılan gün dolayısıyla farklı ülkelerden gelen çok sayıda Hıristiyan, Meryem Ana Evi'nde buluştu.

Gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort yönetti.

Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ayin esnasında ve sonrasında mumlar yakılıp "Meryem Ana'ya Övgü Duası" edildi. Dilek bağlama yerlerine peçete ve kâğıtlara yazılan dilekler asıldı.

Ayinde üzüm ve simit ikram edildi.

Meryem Ana'nın "göğe alınışı"

Episkopos Sahak Maşalyan, Agos Gazetesi için kaleme aldığı bir yazıda "Meryem Ana'nın Göğe Alınışı"nı şöyle aktarıyor:

"İsa Mesih çarmıha gerildiğinde 48 yaşında olan Meryem Ana, 12 sene daha, Mesih'in öğrencileri Hovannes ve Yuhanna ile beraber kaldı, çünkü Mesih, annesini onlara teslim etmişti. Meryem Ana 60 yaşında vefat etmeden önce, kendisine öleceği açıklanıyor. O da, yakınlarına ve o sırada Kudüs'te bulunan öğrencilerine haber veriyor.

"Toplanıyorlar, ağlaşıyorlar ve Meryem Ana, birkaç gün sonra gözlerini yumuyor. Meryem Ana'yı bir mağaraya koyuyorlar, girişini bir kayayla kapatıyorlar, o kaya bugün hâlâ orada. İnsanlar oraya ziyarete gittiklerinde tuhaf sesler duyuyorlar.

"Dört gün sonra, öğrencilerinden Partoğomeos geliyor, haberi alıyor ve çok üzülüyor. Mezarı açıp, Meryem Ana'yı son bir kez ona göstermek istiyorlar. Mezar açıldığında bakıyorlar ki Meryem Ana'nın cesedi yok. O zaman anlıyorlar ki Meryem Ana, oğlu Mesih tarafından göğe alındı, bir şekilde dirildi." (TY)