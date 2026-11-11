İzmir’de gözaltına sosyalistler serbest bırakıldı

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, İzmir’de önceki sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 23 kişi serbest bırakıldı.

Kaldıraç Hareketi, Özgür Üniversite Hareketi, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Gençlik Devirecek, Partizan, Yeni Demokrat Gençlik, Mücadele Birliği, Devrimci Öğrenci Birliği, Öğrenci Kolektifleri ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

İbrahim Kaypakkaya anması başta olmak üzere kentteki çeşitli basın açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle "Örgüt propagandası" ve "Örgüt üyeliği" iddialarıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 23 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

Adliye önünde açıklama

Serbest bırakılmalarının ardından adliye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Devrimci Öğrenci Birliği temsilcisi tarafından okunan açıklamada, esas olarak 18 Mayıs anmasına katıldıkları gerekçesiyle suçlandıkları ifade edildi.

Gözaltı sürecinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekilen açıklama şöyle:

"Ters kelepçe işkencesine maruz kalan yoldaşlarımızın sağlık kontrolleri polis eşliğinde yapıldı. Gözaltı sırasında tıbbi desteğe ihtiyaç duyan arkadaşımıza müdahale edilmesi engellendi ve sağlık kontrolleri uzun süre geciktirildi. Kadın arkadaşlarımıza ise çıplak arama dayatıldı. Gözaltında işkenceye karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bizler devrimciler olarak her 6 Mayıs, 18 Mayıs ve 30 Mart'ta önderlerimizi anmayı sürdüreceğiz. Bugün ölümsüzleşenlerimizi anmamızdan duydukları korku açıktır. Tüm dünyada yükselen öfkenin sokağa yansımasından korkan iktidar, bu baskıları artırıyor ancak bu çabalar nafiledir. Dünden bugüne sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

(EMK)