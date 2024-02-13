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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 11:54
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İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı

Polis, Semra Turan, Delal Akyüz, Tolga Güney, Melike Aydın ile Cihan Başakçıoğlu’nun evlerini basarak gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı

İzmir’de polis sabah saatlerinde gazetecilerin evlerine baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ile Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut’u da gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltı gerekçeleri ise henüz bilinmiyor. Dosyada 24 saat avukat kısıtlılığı kararı var.

Gazeteciler ile DEM Parti çalışanı Çankaya’da bulunan TEM Şube’de tutuluyor.

(HA)

gazetecilere gözaltı
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