İzmir’de gazetecilere operasyon: MA, JINNEWS ve Gazete Duvar muhabirleri gözaltına alındı

İzmir’de polis sabah saatlerinde gazetecilerin evlerine baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ile Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut’u da gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltı gerekçeleri ise henüz bilinmiyor. Dosyada 24 saat avukat kısıtlılığı kararı var.

Gazeteciler ile DEM Parti çalışanı Çankaya’da bulunan TEM Şube’de tutuluyor.

(HA)