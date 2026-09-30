ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 30.09.2026 11:24 30 Eylül 2026 11:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.09.2026 11:37 30 Eylül 2026 11:37
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir’de çocukların sağlıklı beslenme hakkı için ‘Eğiticilerin Eğitimi’

İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, çocukların sağlıklı beslenme hakkı ve ücretsiz okul yemeği programlarını gündeme taşımak amacıyla 3 Ekim’de “Çocukların Sağlıklı Beslenme Hakkı ve Ücretsiz Okul Yemeği” başlıklı bir eğitim düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir’de çocukların sağlıklı beslenme hakkı için ‘Eğiticilerin Eğitimi’
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarını bir araya getirecek bir “Eğiticilerin Eğitimi” programı düzenliyor.

3 Ekim Cumartesi günü İzmir Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak eğitimde gıda güvencesizliği, çocuklarda yetersiz beslenme, toksik kimyasallara maruziyet ve ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkileri ele alınacak. Ücretsiz okul yemeği programları da çocuk hakları ve halk sağlığı açısından değerlendirilecek.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"
"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"
5 Eylül 2025

Her üç çocuktan biri okula aç gidiyor

Gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, Agos’taki yazısında Türkiye’de en az her üç çocuktan birinin okula aç gittiğine dikkat çekti.

Şık, çocukların beslenme sorununun yalnızca yeterli miktarda gıdaya erişip erişememeleriyle sınırlı olmadığını; erişilen gıdaların besleyici ve güvenli olması ile sağlıklı gıdaya düzenli erişimin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Çocukların beslenmesini yalnızca ailelerin satın alma gücü ya da çocukların bireysel tercihleri üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını ifade eden Şık; gıda güvencesizliği, gizli açlık, toksik kimyasallar ve ultra işlenmiş gıdaların aynı gıda ve sağlık sisteminin birbiriyle bağlantılı sorunları olduğunu vurguladı.

Türkiye’de okul yemeği bir lütuf değil, temel bir haktır
Türkiye’de okul yemeği bir lütuf değil, temel bir haktır
13 Ocak 2026

Farklı meslek grupları bir araya gelecek

Koalisyonun düzenleyeceği eğitim, çocuklarla çalışan sağlık ve eğitim emekçileri, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, işçi sağlığı uzmanları, sivil toplum ve yerel yönetim çalışanları başta olmak üzere çocuk hakları alanıyla ilişkili meslek gruplarına açık olacak.

Çalışmada, beslenme, gıda güvenliği, çevresel maruziyetler, yoksulluk, eğitim ve çocuk hakları arasındaki ilişkinin farklı disiplinler tarafından birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin katılımcıların yalnızca bilgi ve farkındalığını artırması değil, edinilen bilgilerin mesleki ve toplumsal alanlara taşınarak daha geniş bir farkındalık yaratması amaçlanıyor.

Okul Yemeği Koalisyonu: Kantin değil, yemekhane okulun bileşeni olmalı
Okul Yemeği Koalisyonu: Kantin değil, yemekhane okulun bileşeni olmalı
11 Eylül 2026

Eğitim 3 Ekim’de

“Çocukların Sağlıklı Beslenme Hakkı ve Ücretsiz Okul Yemeği” başlıklı eğitim, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü 13.00-16.30 saatleri arasında İzmir Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Katılmak isteyenler [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilir.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk sağlığı ücretsiz okul yemeği çocukların sağlıklı beslenmesi
ilgili haberler
Okul Yemeği Koalisyonu: Kantin değil, yemekhane okulun bileşeni olmalı
11 Eylül 2026
/haber/okul-yemegi-koalisyonu-kantin-degil-yemekhane-okulun-bileseni-olmali-323378
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 32
Gıda Mühendisleri Odası: "Okul yemeğine kaynak bulunamıyor, NATO bütçeleri artırılıyor"
5 Temmuz 2026
/haber/gida-muhendisleri-odasi-okul-yemegine-kaynak-bulunamiyor-nato-butceleri-artiriliyor-321195
ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ
“Ücretsiz okul yemeği sosyal yardım değil eşitlik politikasıdır”
20 Nisan 2026
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sosyal-yardim-degil-esitlik-politikasidir-318908
Kurşun, yoksulluk ve çocukluk: Sessiz şiddetin raporu
13 Nisan 2026
/haber/kursun-yoksulluk-ve-cocukluk-sessiz-siddetin-raporu-318645
Türkiye’de okul yemeği bir lütuf değil, temel bir haktır
13 Ocak 2026
/yazi/turkiyede-okul-yemegi-bir-lutuf-degil-temel-bir-haktir-315526
"Ücretsiz okul yemeği" talebi Danıştay'da görüşülecek
2 Aralık 2025
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-talebi-danistay-da-gorusulecek-314113
Lütuf değil bir çocuk hakkı: Ücretsiz okul yemeği
3 Ekim 2025
/haber/lutuf-degil-bir-cocuk-hakki-ucretsiz-okul-yemegi-312181
Türkiye’de okul yemeği sorunu: Açlıkla gelen eğitimsizlik
30 Eylül 2025
/yazi/turkiyede-okul-yemegi-sorunu-aclikla-gelen-egitimsizlik-312021
Vekillerden Tekin'e ücretsiz okul yemeği protestosu
14 Kasım 2024
/haber/vekillerden-tekin-e-ucretsiz-okul-yemegi-protestosu-301811
“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
3 Eylül 2024
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sart-bos-mideyle-egitim-veremezsiniz-299230
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Okul Yemeği Koalisyonu: Kantin değil, yemekhane okulun bileşeni olmalı
11 Eylül 2026
/haber/okul-yemegi-koalisyonu-kantin-degil-yemekhane-okulun-bileseni-olmali-323378
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 32
Gıda Mühendisleri Odası: "Okul yemeğine kaynak bulunamıyor, NATO bütçeleri artırılıyor"
5 Temmuz 2026
/haber/gida-muhendisleri-odasi-okul-yemegine-kaynak-bulunamiyor-nato-butceleri-artiriliyor-321195
ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ
“Ücretsiz okul yemeği sosyal yardım değil eşitlik politikasıdır”
20 Nisan 2026
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sosyal-yardim-degil-esitlik-politikasidir-318908
Kurşun, yoksulluk ve çocukluk: Sessiz şiddetin raporu
13 Nisan 2026
/haber/kursun-yoksulluk-ve-cocukluk-sessiz-siddetin-raporu-318645
Türkiye’de okul yemeği bir lütuf değil, temel bir haktır
13 Ocak 2026
/yazi/turkiyede-okul-yemegi-bir-lutuf-degil-temel-bir-haktir-315526
"Ücretsiz okul yemeği" talebi Danıştay'da görüşülecek
2 Aralık 2025
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-talebi-danistay-da-gorusulecek-314113
Lütuf değil bir çocuk hakkı: Ücretsiz okul yemeği
3 Ekim 2025
/haber/lutuf-degil-bir-cocuk-hakki-ucretsiz-okul-yemegi-312181
Türkiye’de okul yemeği sorunu: Açlıkla gelen eğitimsizlik
30 Eylül 2025
/yazi/turkiyede-okul-yemegi-sorunu-aclikla-gelen-egitimsizlik-312021
Vekillerden Tekin'e ücretsiz okul yemeği protestosu
14 Kasım 2024
/haber/vekillerden-tekin-e-ucretsiz-okul-yemegi-protestosu-301811
“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”
3 Eylül 2024
/haber/ucretsiz-okul-yemegi-sart-bos-mideyle-egitim-veremezsiniz-299230
Sayfa Başına Git