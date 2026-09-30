İzmir’de çocukların sağlıklı beslenme hakkı için ‘Eğiticilerin Eğitimi’

İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, çocuklarla çalışan farklı meslek gruplarını bir araya getirecek bir “Eğiticilerin Eğitimi” programı düzenliyor.

3 Ekim Cumartesi günü İzmir Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak eğitimde gıda güvencesizliği, çocuklarda yetersiz beslenme, toksik kimyasallara maruziyet ve ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkileri ele alınacak. Ücretsiz okul yemeği programları da çocuk hakları ve halk sağlığı açısından değerlendirilecek.

"Her 3 çocuktan 1'i okula aç gidiyor"

Her üç çocuktan biri okula aç gidiyor

Gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, Agos’taki yazısında Türkiye’de en az her üç çocuktan birinin okula aç gittiğine dikkat çekti.

Şık, çocukların beslenme sorununun yalnızca yeterli miktarda gıdaya erişip erişememeleriyle sınırlı olmadığını; erişilen gıdaların besleyici ve güvenli olması ile sağlıklı gıdaya düzenli erişimin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Çocukların beslenmesini yalnızca ailelerin satın alma gücü ya da çocukların bireysel tercihleri üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını ifade eden Şık; gıda güvencesizliği, gizli açlık, toksik kimyasallar ve ultra işlenmiş gıdaların aynı gıda ve sağlık sisteminin birbiriyle bağlantılı sorunları olduğunu vurguladı.

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Farklı meslek grupları bir araya gelecek

Koalisyonun düzenleyeceği eğitim, çocuklarla çalışan sağlık ve eğitim emekçileri, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanları, gıda mühendisleri, diyetisyenler, işçi sağlığı uzmanları, sivil toplum ve yerel yönetim çalışanları başta olmak üzere çocuk hakları alanıyla ilişkili meslek gruplarına açık olacak.

Çalışmada, beslenme, gıda güvenliği, çevresel maruziyetler, yoksulluk, eğitim ve çocuk hakları arasındaki ilişkinin farklı disiplinler tarafından birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin katılımcıların yalnızca bilgi ve farkındalığını artırması değil, edinilen bilgilerin mesleki ve toplumsal alanlara taşınarak daha geniş bir farkındalık yaratması amaçlanıyor.

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Eğitim 3 Ekim’de

“Çocukların Sağlıklı Beslenme Hakkı ve Ücretsiz Okul Yemeği” başlıklı eğitim, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü 13.00-16.30 saatleri arasında İzmir Tabip Odası Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Katılmak isteyenler [email protected] adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilir.

(NÖ)