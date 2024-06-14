İzmir’de belediye çalışanlarının eylemi üçüncü gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 12 Haziran’da iş bırakan kamu emekçileri, bugün de eylemlerine devam etti.

Kültürpark’taki 1 No’lu hol önünde bir araya gelen kamu emekçileri, sık sık “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Sözleşme hakkımız engellenemez”, “Bize ekmek yoksa size huzur yok”, “Direne direne kazanacağız”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Başkan istifa” sloganları attı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube, kamu emekçilerine verilen 14 bin liralık sosyal denge tazminatının, ‘yasal sınır’ olduğu gerekçesiyle İzBB tarafından 8 bin 700 liraya düşürülmek istenmesine karşı çıkıyor. TİS görüşmeleri, henüz ilk madde olan sosyal denge tazminatı konusundaki tutum nedeniyle tıkanmıştı.

Eylemde, “Verilen sözler tutulsun, anti demokratik tutum ve söylemlerden vazgeçilsin. Emekçilerin kazanılmış hakları ödensin” başlıklı açıklama okundu.

“Cemil Tugay seçimden sonra çark etti”

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, yerel seçim öncesinde daha iyi sözleşme imzalamak istediklerini söylediğini ancak seçimden sonra “çark ettiğini” savundu.

Tugay’ın toplu sözleşme sürecini çıkmaza soktuğunu belirten Keleş, “Dünkü eylemler sırasında meclis grup başkanvekili ve danışmanları sendika yetkililerimizle konuşma çabası içerisindeyken Sn. Cemil Tugay’ın yaptığı basın toplantısı ise çalışanlara ve İzmir halkına doğru bilgi vermek bir yana süreci manipüle etmeye yöneliktir” dedi.

İzBB Başkanı Cemil Tugay, “Sendikanın talep ettiği sosyal denge tazminatı miktarı yasal sınırın üzerinde. Geçen dönemde üzerine çıkılmış. Fakat ben imzalamadım o sözleşmeyi” demiş ve 8 bin 700 lira olan ‘yasal üst sınır’ın üzerine çıkmayacağını belirtmişti.

“Belediyede çalışacak kimseyi bulamazsınız”

İş bırakma eylemi yapan kamu emekçilerine yönelik soruşturma tehditlerine de değinen Keleş, İzBB Başkanı Tugay ve “iş yerlerinde isim toplayarak suç işleyen bürokratları” uyardı:

“Sakın ha sakın anayasal haklarımızı kullanan emekçiler hakkında soruşturma açarak ‘Anayasa suçu’ işlemeyin! Aksi halde halihazırda zaten bozmuş olduğunuz iş barışını tamamen ortadan kaldırırsınız. Bu belediyede çalışacak kimseyi de bulamaz, bürokratlarınızla kafa kafaya verip 'biz ne yaptık' diye kara kara düşünürsünüz!”

Keleş ayrıca, İzBB Başkanı Cemil Tugay ve partisi CHP’nin, bir yandan açlık ve yoksulluk sınırı altındaki ücretler için AKP hükümetine temmuzda zam yapılmasını işaret ettiğini, diğer yandan “AKP diliyle bayram öncesi emekçilerin cebine el uzattığını” söyledi.

“Demokratik haklarımızda ısrarcı olacağız”

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Turgut Angün de İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın, emekçilerin haklı taleplerini yasa dışı olarak göstermeye çalıştığını savundu.

Talep ettikleri sosyal denge tazminatının yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Angün, tüm demokratik haklarında ısrarcı olacaklarını söyledi.

(VC)