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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 16:24
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 16:27
2 dk Okuma

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

İzmir’de 3 öğretmene “toplumsal cinsiyet” dersi cezası

Eğitim Sen, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğitim taleplerinin kriminalize edilmeye çalışıldığını, kamu emekçilerinin cezalandırıldığını ve sendikal faaliyetlerin baskı altına alındığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İzmir’de 3 öğretmene “toplumsal cinsiyet” dersi cezası

Eğitim Sen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle her yıl düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi”ni bu yıl da yapmayı planladı. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Bornova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün baskıları sonucu, toplumsal cinsiyet eşitliği temalı derslere yönelik suçlayıcı açıklamalar ve hukuki yaptırımlar geldi.

12 Haziran 2025 tarihinde, MEB’in aldığı karar doğrultusunda Eğitim Sen yöneticileri ve üyeleri hakkında "müfredatta yer almayan toplumsal cinsiyet eşitliği konularını işledikleri" gerekçesiyle kınama cezası verildi. Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Kadın Sekreteri Evren Nesil Dinçer Çalık, Mali Sekreteri Erdal Balcı ve üyemiz Nurşen Turan Öğüt, 10 Mart 2025 tarihinde verdikleri derslerde bu konuyu işledikleri için cezalandırıldı.

Eğitim Sen, bu cezaların yalnızca bireysel bir cezalandırma değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin özerkliğine, bilimsel eğitime ve sendikal haklara yapılan açık bir müdahale olduğunu vurguladı. Sendika, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece bir akademik kavram değil, aynı zamanda demokratik ve cinsiyet eşitlikçi bir eğitim anlayışının temelini oluşturduğunu belirtti.

Eğitim Sen, UNESCO ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumların eğitim sistemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel alınması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, MEB’in bu kavramı "tehdit" olarak gösterdiğini ve kadın-erkek eşitliğini hedef alan, geleneksel cinsiyet rollerini pekiştiren bir bakış açısını dayattığını söyledi.

Eğitim Sen, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğitim taleplerinin kriminalize edilmeye çalışıldığını, kamu emekçilerinin cezalandırıldığını ve sendikal faaliyetlerin baskı altına alındığını belirtti.

Ayrıca, MEB’in iktidara yakın sendikalar, dini tarikat ve cemaatlerle kurduğu ittifaklarla sadece öğretmenleri değil, çocukları ve toplumsal yaşamın tüm alanlarını hedef alan gerici politikalar yürüttüğünü ifade etti.

Eğitim Sen, bu cezayı ve baskıcı uygulamaları kabul etmediklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. “Eğitim hakkı, cinsiyet eşitliği ile güçlenir; özgür ve adil bir toplumun temeli ancak eşitlikçi bir eğitim anlayışıyla atılabilir” denildi. Eğitim Sen, tüm bu baskılara karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın toplumsal cinsiyet odaklı toplumsal cinsiyet odaklı eğitim Eğitim Sen
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/haber/meb-den-okullardaki-temizlik-sorununa-iliskin-aciklama-algi-operasyonu-300251
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2 Eylül 2024
/haber/okullarda-uyum-haftasi-basladi-299208
TÜRKİYE OKUL YEMEĞİ KOALİSYONU
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2 Mart 2024
/haber/tum-okullarda-bir-ogun-nitelikli-yemek-temin-edilmeli-292624
Resmi Gazete'de yayımlandı: Anasınıfı ve ilkokullarda mescit zorunlu oldu
16 Ekim 2023
/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-anasinifi-ve-ilkokullarda-mescit-zorunlu-oldu-286378
EMEP MİLLETVEKİLİ SEVDA KARACA
"Okullarda ücretsiz yemek uygulaması neden kaldırıldı?"
11 Eylül 2023
/haber/okullarda-ucretsiz-yemek-uygulamasi-neden-kaldirildi-283804
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